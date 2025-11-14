VIDEO. Par mata tiesu! Brīnumainā kārtā nirēja izvairās no nonākšanas vaļa vēderā 0

LA.LV
22:38, 14. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Elpu aizraujošā video no Norvēģijas piekrastes iemūžināts brīdis, kad vnirēja Sindija Janga gandrīz kļuva par kuprvaļa maltīti.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
“Mūs Latvijā tin ap pirkstu, un jūs neko nedarāt!” Aivis Ceriņš tiešraidē pārmet Ministru prezidentes parlamentārajai sekretārei 12
RAKSTA REDAKTORS
Brīvdienās lej pilnu bāku! Degvielas tirgotāji sarūpējuši īpaši patīkamus cenu pārsteigumus – kur būs vislētāk?
Lasīt citas ziņas

Kā vēsta ārvalstu mediji, Sindija mierīgi pētījusi zemūdens pasauli, kad pēkšņi milzīgs valis nemanāmi pietuvojās un peldēja tieši viņas virzienā.

Video redzams, kā dzīvnieks atver savu milzīgo muti – šķiet, ka nākamajā sekundē viņa tiks aprīta. Taču tieši pēdējā brīdī valis nedaudz maina virzienu un aizpeld prom, atstājot nirēju šokā, bet sveiku un veselu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Viss bija liesmās…” Bauskas novadā notikusi smaga traģēdija – seniors pēc avārijas sadeg dzīvs savā automašīnā
Vērtējot budžetam iesniegtos priekšlikumus, atrasti papildu 22 miljoni eiro
Kokteilis
“Tā bija mana ar sviedriem pelnītā naudiņa…” influenceris Niklāvs Mičulis iekritis krāpnieku nagos

“Gandrīz kā “Mobijā Dikā”,” publicējot video sociālajos tīklos, ironizē Sindija.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kuprvaļa skelets no Rīgas zoodārza ar DHL ceļos uz Nīderlandi; tur to tīrīs un restaurēs
Baltijas jūrā pamanīts milzīgs valis
VIDEO. Laivotājs apmāna nāvi, kad viņu negaidīti “norij” kuprvalis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.