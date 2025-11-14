VIDEO. Par mata tiesu! Brīnumainā kārtā nirēja izvairās no nonākšanas vaļa vēderā 0
Elpu aizraujošā video no Norvēģijas piekrastes iemūžināts brīdis, kad vnirēja Sindija Janga gandrīz kļuva par kuprvaļa maltīti.
Kā vēsta ārvalstu mediji, Sindija mierīgi pētījusi zemūdens pasauli, kad pēkšņi milzīgs valis nemanāmi pietuvojās un peldēja tieši viņas virzienā.
Video redzams, kā dzīvnieks atver savu milzīgo muti – šķiet, ka nākamajā sekundē viņa tiks aprīta. Taču tieši pēdējā brīdī valis nedaudz maina virzienu un aizpeld prom, atstājot nirēju šokā, bet sveiku un veselu.
“Gandrīz kā “Mobijā Dikā”,” publicējot video sociālajos tīklos, ironizē Sindija.