VIDEO. Šoferis bez tiesībām un ar bagātīgu narkotiku krājumu mašīnā mēģina vairākas reizes aizbēgt no policijas 0
Naktī no 9. uz 10. septembri Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Purvciemā, pamanīja aizdomīgu Škoda Octavia markas transportlīdzekli. Spēkrats nepārliecinoši piedalījās ceļu satiksmē un neievēroja Ceļu satiksmes noteikumu prasības, tādēļ likumsargi deva rīkojumu transportlīdzekli apturēt.
No automašīnas izkāpa vadītājs un trīs pasažieri. Šoferis atzina, ka viņam nav derīgas autovadītāja apliecības. Savukārt blakus sēdētājs paskaidroja, ka ir alkohola reibumā un vadītājam nemaz neesot mācījis braukt.
Sarunu laikā vadītājs pēkšņi metās bēgt. Viņš ignorēja policistu atkārtotos rīkojumus apstāties, skrēja cauri daudzdzīvokļu māju pagalmiem un uz brīdi nozuda no redzesloka.
Pēc intensīvas meklēšanas likumsargi vīrieti atkal pamanīja, taču viņš vēlreiz mēģināja izbēgt, šoreiz slēpjoties nepabeigtā jaunbūvē. Policisti pārmeklēja teritoriju un galu galā aizturēja bēgli.
Apskatot apturēto automašīnu, pie rokas balsta tika atrasts polietilēna maisiņš ar iespējamu pulverveida vielu. Par to tika informēta Valsts policija, kas pārņēma darbu notikuma vietā. Izmeklēšanā atklājās, ka vadītājs bijis alkohola reibumā, bet salonā atradās vairāku veidu narkotiskās vielas lielos daudzumos.
Rīgas pašvaldības policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu. Par to paredzēts brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro.