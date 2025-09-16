VIDEO. Šoferis bez tiesībām un ar bagātīgu narkotiku krājumu mašīnā mēģina vairākas reizes aizbēgt no policijas 0

LA.LV
19:22, 16. septembris 2025
Ziņas Krimināls

Naktī no 9. uz 10. septembri Rīgas pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot Purvciemā, pamanīja aizdomīgu Škoda Octavia markas transportlīdzekli. Spēkrats nepārliecinoši piedalījās ceļu satiksmē un neievēroja Ceļu satiksmes noteikumu prasības, tādēļ likumsargi deva rīkojumu transportlīdzekli apturēt.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Dvēseles misija: ko tavs dzimšanas mēnesis saka par tavu likteni, un kas būtu jāiemācās
Pasaule Trampu vairs neuztver nopietni: kā ASV prezidents kļuva par klaunu un sagrāva savu reputāciju
Kokteilis
“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies
Lasīt citas ziņas

No automašīnas izkāpa vadītājs un trīs pasažieri. Šoferis atzina, ka viņam nav derīgas autovadītāja apliecības. Savukārt blakus sēdētājs paskaidroja, ka ir alkohola reibumā un vadītājam nemaz neesot mācījis braukt.

Sarunu laikā vadītājs pēkšņi metās bēgt. Viņš ignorēja policistu atkārtotos rīkojumus apstāties, skrēja cauri daudzdzīvokļu māju pagalmiem un uz brīdi nozuda no redzesloka.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Kas notiek ar smadzenēm, ja cilvēks ievēro slaveno Vidusjūras diētu
“Fanu” pulciņš paplašinās: Krievija paziņo par vēl divu lielu valstu piedalīšanos “Zapad 2025”
Tramps no kaut kā baidās? Vizītē Lielbritānijā viņš ieradies ar savu “Zvēru”

Pēc intensīvas meklēšanas likumsargi vīrieti atkal pamanīja, taču viņš vēlreiz mēģināja izbēgt, šoreiz slēpjoties nepabeigtā jaunbūvē. Policisti pārmeklēja teritoriju un galu galā aizturēja bēgli.

Apskatot apturēto automašīnu, pie rokas balsta tika atrasts polietilēna maisiņš ar iespējamu pulverveida vielu. Par to tika informēta Valsts policija, kas pārņēma darbu notikuma vietā. Izmeklēšanā atklājās, ka vadītājs bijis alkohola reibumā, bet salonā atradās vairāku veidu narkotiskās vielas lielos daudzumos.

Rīgas pašvaldības policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu. Par to paredzēts brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šausminoša aina Liepājā: auto atrod zīdaini starp narkotiku reibumā esošiem vecākiem un šļircēm
Krimināls
VIDEO. Policijas darbinieks nejauši pamana Daugavā iemestu somu un izglābj dzīvību!
Jauniešu banda terorizē Rīgas centru: laupīšanas, zādzības un dedzināšana – viss vienā naktī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.