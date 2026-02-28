VIDEO. Viņām nav, kur paslēpties! Internets raizējas par žirafēm negaisā, taču eksperti mierina 0
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis video, kurā redzams žirafju bars, kas spēcīga lietus laikā stāv atklātā savannā Kenijā. Daudziem skatītājiem šis skats raisījis pārdomas — vai pasaulē garākajiem zīdītājiem patiešām nav, kur paslēpties negaisa laikā?
Virālajā video redzams, kā žirafes, kas var sasniegt pat 5,5 metru augstumu, mierīgi stāv lietusgāzē. Ieraksts sākotnēji publicēts ar piebildi: “Man nekad nebija ienācis prātā, ka žirafēm īsti nav, kur patverties no vētras.”
Kā raksta “New York Post”, interneta lietotāji šo faktu uztvēruši ļoti emocionāli. “Tas ir traki — viņām vienkārši jāiztur vētra,” rakstīja kāds komentētājs, pievienojot salauztas sirds emocijzīmi.
Tomēr eksperti mierina — no malas redzamais nav traģēdija. “Taronga Zoo Sydney” vecākā žirafju kopēja Renae Mosa skaidrojusi, ka stāvēšana žirafei patiesībā ir drošākā poza.
“Ņemot vērā to lielo augumu un ķermeņa uzbūvi, apsēšanās padarītu žirafi ievainojamu, jo piecelšanās aizņem vairākas sekundes,” viņa norādījusi. Turklāt lietus troksnis varētu apslāpēt plēsēju tuvošanos, bet piecelšanās no slapjas, dubļainas zemes būtu vēl grūtāka un bīstamāka.
Speciāliste arī uzsver, ka žirafēm ir dabiska termoregulācijas sistēma — to plankumainajā ādā atrodas asinsvadu tīkls, kas palīdz regulēt ķermeņa temperatūru. Bez lietus šie dzīvnieki nemaz nevarētu izdzīvot, jo tas nodrošina barības un ūdens pieejamību.
Neraugoties uz ekspertu skaidrojumiem, video turpina raisīt spēcīgas emocijas. Īpašu popularitāti guvis kādas “TikTok” lietotājas video, kurā viņa ar asarām acīs stāsta, ka tikko uzzinājusi — žirafēm nav, kur paslēpties negaisa laikā. Viņas ieraksts skatīts vairāk nekā 44 miljonus reižu, bet komentāros cilvēki pat vaicā: “Kā mēs viņām varam nosūtīt lietussargus?”
Eksperti gan atgādina — lielākais drauds žirafēm nav lietus, bet gan cilvēku darbība un dzīvotņu izzušana. Video, kas aizkustinājis miljonus, drīzāk atspoguļo cilvēku vēlmi skatīties uz dzīvnieku pasauli caur emocionālu prizmu, nevis reālu apdraudējumu.