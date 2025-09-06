Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
FOTO: LA.LV kolāža

No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai 0

LA.LV
22:23, 6. septembris 2025
Veselam

Eksperti no “Casino.org”, apgalvo, ka mūsdienu skaistās influenceres 2050. gadā izskatīsies ne tuvu tik skaisti, kā šobrīd.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas

Viņi ir iztēlojušies, kā vidējais influenceris varētu izskatīties 2050. gadā. Viņu radījuši modeli ar vārdu Ava. Tā ir ar plankumainu ādu, saliektu muguru un smailu “raganas zodu”, kas izveidojies no atkārtotām sejas pildvielu injekcijām.

“Kamēr Ava ir rītdienas sociālo tīklu zvaigznes seja, viņa vienlaikus ir arī šodienas brīdinājums,” skaidro eksperti.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Jālabo dokumentu kalni, salvešu zīmogi, suvenīri… ASV Kara ministrija pagaidām sagādā tikai galvassāpes
“Tā ir ilustrācija tam, ko gadiem ilga dzīšanās pēc algoritmiem, apsēstība ar skaistuma standartiem un nemitīga satura radīšana var nodarīt cilvēkam.

No bezgalīgajiem zīmolu braucieniem uz ārzemēm līdz ikdienas filtru un fotosesiju maratonam – viņas dzīvesveids ir atstājis pēdas.

Balstoties uz medicīniskiem pētījumiem, Avas izskats ir influencera ieradumu kopējais rezultāts.”

Saliekta stāja

Saskaņā ar “BBC” 2023. gada ziņojumu, daudzi influenceri strādā līdz pat 90 stundām nedēļā, lielu daļu laika pavadot saliekušies pie viedtālruņiem.
Šāds pārmērīgs ekrāna laiks atstās sekas, norāda eksperti.
Avai ir ne tikai apaļi pleci, bet arī hroniskas kakla sāpes un pastāvīgs galvas noliekums uz priekšu.

Plankumaina āda

Influenceri bieži ilgi nēsā biezu kosmētikas kārtu – laika gaitā tas var izraisīt dermatītu.
“Ikdienas kosmētikas slāņi, bieža ādas kopšanas līdzekļu maiņa un nepārtrauktas skaistumkopšanas manipulācijas izraisa ādas kairinājumu, iekaisumu un plankumus,” skaidro eksperti.

Turklāt ilgstoša LED apgaismojuma iedarbība paātrina novecošanos.

“Digitālā novecošanās izraisa pigmentācijas izmaiņas, grumbiņas un pastāvīgu iekaisumu,” viņi piebilst.

Tumši loki zem acīm

Avai ir arī izteikti loki zem acīm – tas ir rezultāts ilgām stundām, kas pavadītas, rediģējot video, translējot tiešraidēs un skatoties spilgtos ekrānos.

Turklāt nākotnes influencerei ir pastāvīgs acu apsārtums, sausums un miglaina redze.

Hronisks nogurums

Neregulārais darba grafiks un vēlās stundas pie ekrāniem pilnībā izjaucis Avas miega ciklu.

“Laika gaitā tas izraisa hronisku nogurumu, matu izkrišanu melatonīna traucējumu dēļ un pietūkušus plakstiņus,” brīdina eksperti.

Reklāma
Reklāma

Pārlieku piepildīta seja

Kosmētiskās pildvielas kļuvušas ārkārtīgi populāras.
Tikai pērn vairāk nekā pieci miljoni amerikāņu veica sejas pildvielu injekcijas – vispieprasītākās bija uzpūstas lūpas un izteikti vaigi. Tomēr laika gaitā pildvielas var pārvietoties, izkropļojot sejas dabiskās proporcijas.

“Šī pārliekā korekcija izraisa uzpūstus vaigus, smalku ‘raganas zodu’ un mākslīgu ādas tekstūru,” brīdina eksperti.

Matu izkrišana

It kā ar to nebūtu gana, Ava zaudē arī matus.
“Gadu ilga smagu matu pieaudzēšanu un ciešu frizūru nēsāšana fotosesijām vājina matu folikulus,” skaidro eksperti.
“Šis stress uz galvas ādu izraisa pliku plankumu veidošanos, matu līnijas atkāpšanos un kopējo matu izretināšanos, ko ir grūti atjaunot.”

Raksts sagatvots pēc ārzemju preses materiāliem. Tur redzama arī “īstā” Ava.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mācība visiem, kas bija pie Brīvības pieminekļa, arī man.” Vējonis komentē notikušo ar nu jau bēdīgi slaveno influenceri
Mīlestība “taisa” naudiņu – labāko sportistu draudzenes nesportojot arī pelna miljonus
“Sociālie tīkli ir pārvērtušies par vienu lielu reklāmu!” Vai influenceri paši arī lieto to, ko reklamē?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.