No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai 0
Eksperti no “Casino.org”, apgalvo, ka mūsdienu skaistās influenceres 2050. gadā izskatīsies ne tuvu tik skaisti, kā šobrīd.
Viņi ir iztēlojušies, kā vidējais influenceris varētu izskatīties 2050. gadā. Viņu radījuši modeli ar vārdu Ava. Tā ir ar plankumainu ādu, saliektu muguru un smailu “raganas zodu”, kas izveidojies no atkārtotām sejas pildvielu injekcijām.
“Kamēr Ava ir rītdienas sociālo tīklu zvaigznes seja, viņa vienlaikus ir arī šodienas brīdinājums,” skaidro eksperti.
No bezgalīgajiem zīmolu braucieniem uz ārzemēm līdz ikdienas filtru un fotosesiju maratonam – viņas dzīvesveids ir atstājis pēdas.
Balstoties uz medicīniskiem pētījumiem, Avas izskats ir influencera ieradumu kopējais rezultāts.”
Saliekta stāja
Saskaņā ar “BBC” 2023. gada ziņojumu, daudzi influenceri strādā līdz pat 90 stundām nedēļā, lielu daļu laika pavadot saliekušies pie viedtālruņiem.
Šāds pārmērīgs ekrāna laiks atstās sekas, norāda eksperti.
Avai ir ne tikai apaļi pleci, bet arī hroniskas kakla sāpes un pastāvīgs galvas noliekums uz priekšu.
Plankumaina āda
Influenceri bieži ilgi nēsā biezu kosmētikas kārtu – laika gaitā tas var izraisīt dermatītu.
“Ikdienas kosmētikas slāņi, bieža ādas kopšanas līdzekļu maiņa un nepārtrauktas skaistumkopšanas manipulācijas izraisa ādas kairinājumu, iekaisumu un plankumus,” skaidro eksperti.
Turklāt ilgstoša LED apgaismojuma iedarbība paātrina novecošanos.
Tumši loki zem acīm
Avai ir arī izteikti loki zem acīm – tas ir rezultāts ilgām stundām, kas pavadītas, rediģējot video, translējot tiešraidēs un skatoties spilgtos ekrānos.
Turklāt nākotnes influencerei ir pastāvīgs acu apsārtums, sausums un miglaina redze.
Hronisks nogurums
Neregulārais darba grafiks un vēlās stundas pie ekrāniem pilnībā izjaucis Avas miega ciklu.
“Laika gaitā tas izraisa hronisku nogurumu, matu izkrišanu melatonīna traucējumu dēļ un pietūkušus plakstiņus,” brīdina eksperti.
Pārlieku piepildīta seja
Kosmētiskās pildvielas kļuvušas ārkārtīgi populāras.
Tikai pērn vairāk nekā pieci miljoni amerikāņu veica sejas pildvielu injekcijas – vispieprasītākās bija uzpūstas lūpas un izteikti vaigi. Tomēr laika gaitā pildvielas var pārvietoties, izkropļojot sejas dabiskās proporcijas.
“Šī pārliekā korekcija izraisa uzpūstus vaigus, smalku ‘raganas zodu’ un mākslīgu ādas tekstūru,” brīdina eksperti.
Matu izkrišana
It kā ar to nebūtu gana, Ava zaudē arī matus.
“Gadu ilga smagu matu pieaudzēšanu un ciešu frizūru nēsāšana fotosesijām vājina matu folikulus,” skaidro eksperti.
“Šis stress uz galvas ādu izraisa pliku plankumu veidošanos, matu līnijas atkāpšanos un kopējo matu izretināšanos, ko ir grūti atjaunot.”
Raksts sagatvots pēc ārzemju preses materiāliem. Tur redzama arī “īstā” Ava.