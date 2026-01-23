Tuvākajā diennaktī sals tikai pastiprināsies 0
Piektdienas vakarā un sestdien gaiss Latvijā kļūs aukstāks, prognozē sinoptiķi. Gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām mazliet snigs.
Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā noslīdēs zem -10 grādiem un vietām austrumos var sasniegt -20 grādus.
Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -13 grādiem dažviet Latgalē un Vidzemē.
Rīgā iespējams neliels sniegs, dienā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra svārstīsies ap -10 grādiem.