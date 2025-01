Vairāk nekā 100 sportistu ir sūdzējušies Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai par to, ka viņu medaļas nelīdzinās tām, ko viņi saņēma pagājušajā vasarā, tās ir ar redzamām vecuma pazīmēm, traipiem un nodiluma pazīmēm.

Salīdzinot ar kolēģu pasniegtajām Olimpiskajās spēlēms Tokijā pirms trīs gadiem, 2024. gada atzinības izskatās… gadsimtiem vecākas, tā raksta portāls euronews.com.

Daudzi sportisti pat joko, ka viņu 2024. gada medaļas izskatās kā relikvijas no 1924. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm – kad iepriekšējo reizi Francijas galvaspilsēta uzņēma spēles.

Saskaņā ar Francijas izmeklēšanas izdevuma La Lettre datiem, šķiet, ka medaļu bojāšanās iemesls ir slikta laka. Iepriekšējās lakas tika nomainītas, jo tās saturēja hroma trioksīdu – spēcīgu oksidētāju, kas mēdz būt kancerogēns.

Šķiet, ka lielākā daļa no ievērojami bojātajām medaļām ir bronzas medaļas, un Starptautiskā Olimpiskā komiteja jau ir atvainojusies, sakot, ka “meklēs aizstājējus”. “Defektīvās medaļas tiks nomainītas un identiski iegravētas Monnaie de Paris.” Aizstāšanas process sāksies tuvāko nedēļu laikā, vēstī SOK.

Visām medaļu aizmugures pusē ir no Eifeļa torņa ņemts dzelzs gabaliņš, bet medaļas priekšpusē ir attēlota Nike, grieķu uzvaras dieviete.

Monnaie de Paris, Francijas monētu kaltuve, kas ražoja medaļas, piekrita komentēt medaļu slikto stāvokli, sakot, ka viņi nav atbildīgi par medaļu izgatavošanu un tāpēc viņus nevar vainot, tomēr ļoti nopietni uztvērusi bojāto medaļu problēmu un ir mobilizējusi savus spēkus bojāto medaļu nomaiņai.

