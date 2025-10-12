VIDEO. “Beidzot man izdevās!” Aurēliens Fontenuā uzbrauc Eifeļa tornī ar velosipēdu un pārspēj 23 gadus vecu rekordu. Kā viņš to paveica? 0
“Beidzot man izdevās!” ar šiem vārdiem franču velosipēdists un “TikTok” zvaigzne Aurēliens Fontenuā paziņoja par savu jaunāko sasniegumu: viņš ar velosipēdu uzbrauca Eifeļa tornī, pieveicot 686 pakāpienus un pārspējot 23 gadus vecu pasaules rekordu.
Fontenuā, kurš savulaik startējis kalnu riteņbraukšanā, izaicinājumu paveica 12 minūtēs un 30 sekundēs – gandrīz par septiņām minūtēm ātrāk nekā iepriekšējais rekorda turētājs, Hjugess Rišārs, kurš to sasniedza 2002. gadā.
Taču uzbraukt tornī ar velosipēdu nozīmē nevis pedāļu mīšanu, bet lēkāšanu pa kāpnēm. Es vienkārši lecu, lecu un atkal lecu!” intervijā “CNN Sports” stāsta Fontenuā.
Sagatavošanās šim izaicinājumam prasījusi mēnešiem ilgu treniņu — stundas sporta zālē, lēcieni ar lecamauklu un neskaitāmi treniņi citos Parīzes objektos. Viņš jau iepriekš iekarojis arī citas ēkas Francijas galvaspilsētā un pat televīzijas torni Tallinā, Igaunijā.
Tomēr Eifeļa tornis bija īpašs sapnis. “Šo projektu sāku plānot pirms četriem gadiem,” viņš atzīst. “Covid-19, olimpiskās spēles, būvdarbi un torņa pārkrāsošana visu laiku lika gaidīt. Tāpēc, kad beidzot saņēmu atļauju, zināju – man ir tikai viena iespēja.”
Kad Fontenuā sasniedza finišu, viņš bija pilnīgi iztukšots: “Tas ir tikai 12 minūšu brauciens, bet ar 100% piepūli. Biju iznīcināts – bet arī neizmērojami laimīgs.”
Šis izaicinājums nav tikai sportiska avantūra. Pēc profesionālās karjeras beigām Fontenuā turpina popularizēt velo sportu, apvienojot to ar satura radīšanu sociālajos tīklos, kur viņam ir vairāk nekā viens miljons sekotāju “TikTok” un “YouTube”. Tur viņš publicē video par ekstrēmiem braucieniem, apmācībām un velosipēdu testiem.
“Ja esi mazā sporta disciplīnā, ar sacensībām vien ir grūti izdzīvot. Jāatrod veids, kā piesaistīt skatītājus un sponsorus,” viņš saka. “Šis bija mans veids parādīt, ka sportu var apvienot ar radošumu.”
Un viņš neplāno apstāties. “Tagad mans mērķis ir uzbraukt visos pasaules augstākajos torņos,” viņš smaidot atklāj. “Galamērķis? Protams, Burj Khalifa Dubaijā — augstākais tornis pasaulē.”