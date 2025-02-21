#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

VIDEO. Oho! Vīrietis saviem kaķiem uzbūvē pilnībā funkcionējošu mini metro staciju

Ķīniešu “YouTube” satura veidotājs ar inženierijas pieredzi Sjins Dzjlēji pārsteidzis miljoniem skatītāju, uzbūvējot pilnvērtīgu miniatūras metro sistēmu saviem kaķiem. Tas nav tikai rotaļu laukums vai statisks makets – tajā ir tuneļi, stacija, sinhroni durvju mehānismi un pat kustīgs vilciens, kas paredzēts kaķu pasažieriem.

Pie projekta Sjins strādāja četrus mēnešus, ieguldot neskaitāmas stundas dizainā, testēšanā un būvniecībā. Lielākie izaicinājumi bija sinhronizēt vilciena un platformas durvis, lai sistēma izskatītos reālistiska, un izveidot darbojošos eskalatoru. Abu problēmu risināšanai bija nepieciešamas gan tehniskās zināšanas, gan radoša pieeja, un beigās viss strādā nevainojami.

Rezultāts pārsteidz ar reālismu. Vilciens slīd pa tuneļiem un piestāj “Cattown Station”, kur durvis atveras sinhroni ar platformas durvīm, ļaujot kaķiem ērti iekāpt un izkāpt. Pat paziņojumi “ienākošajiem pasažieriem” piešķir sistēmai īpašu šarmu. Īpaši izceļas eskalators, kas kustas vienmērīgi un rada īsta metro sajūtu. Lai arī tā izveide sagādāja vislielākās grūtības, gala rezultātā tas kļuvis par vienu no iespaidīgākajiem elementiem.

Katrs metro sistēmas elements atspoguļo rūpīgu plānošanu – tuneļi ir izturīgi, stacija eleganta, bet pats vilciens ir īsts inženiertehnisks brīnums miniatūrā. Lai gan sistēma veidota kaķiem, tā spētu aizraut arī dzelzceļa modeļu entuziastus.

Metro ir tikai daļa no plašākas “mini pasaules”, ko Sjins gadiem būvē saviem mājdzīvniekiem. Viņa projekti variē no praktiskām būvēm līdz izdomas bagātiem radījumiem – sākot no greznas kaķu mājas ar spa un teātri līdz pat 100 siltinātām mājiņām ielu kaķiem, ko viņš uzbūvēja vien 48 stundās.

