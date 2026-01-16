Baltais nams troļļo Eiropu ar kādu attēlu – Trampa mēme atkal samulsina pasauli 0
Mīklains Baltā nama ieraksts sociālajos tīklos, kurā redzams Donalds Tramps, pa logu skatoties Grenlandes kartē, ir atkal uzkurinājis bažas, ka viņš joprojām vēlas pārņemt šo teritoriju.
Baltais nams vietnē “X” publicējis virkni fotoattēlu, kuros prezidents skatās ārā pa Ovālā kabineta logu. Attēliem pievienots neskaidrs paraksts: “Pieskarieties, lai uzraudzītu situāciju.”
Pēc vairāku mēnešu ilgas Trampa arvien agresīvākas retorikas šis ieraksts ir atjaunojis globālas bažas par ASV prezidenta atkārtotajiem apgalvojumiem, ka Grenlandei vajadzētu kļūt par Amerikas Savienoto Valstu daļu.
Ieraksts izraisīja dažādas reakcijas – daži pauda satraukumu, bet citi jokoja un veidoja jaunas mēmes par Trampu.
Tap to monitor the situation. pic.twitter.com/eMCwc6sE3e
— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2026
Grenlande atrodas NATO dalībvalsts Dānijas suverēnā teritorijā, un citas alianses valstis jau iepriekš ir paudušas solidaritāti, uzsverot, ka sala “pieder tās iedzīvotājiem”.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena iepriekš brīdinājusi, ka Trampa mēģinājumi pārņemt Grenlandi varētu nozīmēt NATO beigas un destabilizēt drošības situāciju, tostarp ietekmēt arī Krievijas un Ukrainas karu.
Vairāki lietotāji pat vērsās pie “X” mākslīgā intelekta tērzēšanas robota Grok, jautājot, ko nozīmē šis šifrētais ieraksts. Robots atbildējis: “Šķiet, ka šis Baltā nama ieraksts ir satīriska norāde uz ASV pastāvīgo interesi par Grenlandi, līdzīgi kā iepriekšējie pirkuma priekšlikumi.”
Attēlos redzami Ovālā kabineta logi, no kuriem paveras skats uz Grenlandes karti – tostarp Tuli, līčiem un ledājiem. Frāze “Pieskarieties, lai uzraudzītu” ironiski atsaucas uz izsekošanu vai uzraudzību.
Šis mēma tipa attēls tapis brīdī, kad Tramps tikšanās laikā ar naftas un gāzes uzņēmumu vadītājiem apstājās, lai paskatītos pa Ovālā kabineta logu. Video redzams, kā prezidents pagriežas, paceļ roku un saka: “Oho, man pašam tas jāpaskatās. Oho, kāds skats,” norādot uz balles zāles celtni.
Ieraksts publicēts neilgi pēc tam, kad Tramps žurnālistiem paziņoja, ka ASV rīkosies Grenlandes jautājumā, pirms “to darīs Krievija vai Ķīna”, īpaši aizsardzības jomā.
Kad prese Trampam jautāja, vai viņš jau ir izteicis oficiālu piedāvājumu Grenlandei vai Dānijai, viņš atbildēja, ka vēl ne, vienlaikus dedzīgi uzsverot salas stratēģisko nozīmi. “Grenlandes aizsardzība būtībā ir kā divu suņu pajūgu cīņa,” sacīja Tramps.
Grenlande ir bijusī Dānijas kolonija, kas kopš 20. gadsimta piecdesmitajiem gadiem ir autonoma Skandināvijas valsts sastāvdaļa.
Tiek uzskatīts, ka salas pamatiedzīvotāji Grenlandē ieradās ap 2500. gadu pirms mūsu ēras. Pēc tam, kad 18. gadsimtā Grenlandi kolonizēja dāņi, tā kļuva par autonomu aizjūras teritoriju ar savu parlamentu.
Lai gan gan Dānijas, gan Grenlandes iedzīvotāji vairākkārt uzsvēruši, ka sala nav pārdošanā amerikāņiem, Trampa administrācija iepriekš paziņojusi, ka varētu izmantot ASV armiju vai mēģināt noslēgt darījumu par tās iegādi.