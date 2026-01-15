Zināms, vai arī Latvijas bruņotie spēki dosies uz Grenlandi 0
Dānija nav lūgusi Latvijas bruņoto spēku līdzdalību militārajās mācībās Grenlandē, aģentūrai LETA apstiprināja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Dānija ir viena no Latvijas sabiedrotajām. Tāpat Dānija ir viena no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā dalībvalstīm.
Savukārt NATO daudznacionālās divīzijas štābs “Ziemeļi” darbojas kā starptautisks militārs formējums, kurā Latvija un Dānija ir uzņēmušās ietvarvalstu lomu. Štābs ir izvietots Ādažos, Latvijā un Slāgelsē, Dānijā. Štāba “Ziemeļi” komandiere kopš 2023. gada ir ģenerālmajore Jete Albinusa no Dānijas.
Jau ziņots, ka Francija pēc Dānijas lūguma sūta karavīrus uz Grenlandi, pievienojoties citiem Eiropas sabiedrotajiem militārajās mācībās “Operation Arctic Endurance” Arktikā, ceturtdien paziņojis Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Arī Vācijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka nosūtīs militārpersonas uz Grenlandi, norādot, ka šīs komandas mērķis būs izpētīt pamatnosacījumus iespējamam militārajam atbalstam Dānijai drošības garantēšanā reģionā.
Makrons norādījis, ka Francija piedalīsies Dānijas organizētajās kopīgajās mācībās “Operation Arctic Endurance”, kurās piedalīsies arī Zviedrija un Norvēģija.
Trešdien Tramps savā platformā “Truth Social” paziņoja, ka Grenlandei jānonāk Savienoto Valstu rokās. “Nekas mazāks par to nav pieņemams,” viņš piebilda.
Makrons trešdien brīdināja, ka jebkurš drauds Eiropas sabiedrotā suverenitātei radīs bezprecedenta sekas. Francija cieši uzrauga situāciju un paziņoja, ka rīkosies, pilnībā solidarizējoties ar Dāniju.