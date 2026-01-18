Ir liela veiksme, ja tuvumā dzīvo draudzīgi un saprotoši kaimiņi, kuriem svarīgs ne tikai pašu ērtums, bet arī līdzcilvēki. Ir liela veiksme, ja sīkas problēmas ar kaimiņiem var savstarpēji izrunāt un atrisināt, bet diemžēl ne vienmēr tā notiek.
Jelgavā kāds ietiepīgs iedzīvotājs nokaitinājis kaimiņus, garāmbraucējus un, šķiet, pat pašvaldības vadību. Par ko ir stāsts?
Kāds lasītājs mums ziņo: “Jelgavā ir Skolas iela, kurā principiāli viens mājas iedzīvotājs novieto savu auto uz ceļa tā, ka apgrūtina izbraukšanu pa ielu citiem iedzīvotājiem, jo mēneša laikā 3 auto ir pabijuši kaimiņienes kārtīgi koptajā grāvī. Policija problēmu nevar atrisināt, pašvaldība problēmu neredz, bet ko darīt mums kā iedzīvotājiem, ja uz mūsu ielas dzīvo tāds kaimiņš, ar kuru nav iespējams neko sarunāt? Grāvim ir jābūt, jo Jelgavā ir augsti gruntsūdeņi.”
Lai saprastu, vai tiešām ir tā, ka pašvaldība neiesaistās, sazinājāmies ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību. Saņemtā atbilde ir cilvēcīgi saprotama.
Pašvaldības pārstāvji norāda arī uz savu bezspēcību: “Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir informēta par konkrētās personas auto novietošanas paradumiem. Skolas ielas iedzīvotāji ir vērsušies Pašvaldības policijā un jautājums arī ir izskatīts Satiksmes kustības drošības komisijā. Kad laikapstākļi to atļaus, pašvaldība ir paredzējusi atjaunot konkrētajā vietā zaļo zonu un izveidot nelielu ievalku lietus ūdens uzkrāšanai, kas izslēgs auto novietošanu tā, ka tas traucē kaimiņiem.
Ar minēto personu sadarbība nav iespējama, persona nav gatava ieklausīties objektīvos un saprātīgos argumentos, lai situācijas risinātu. Persona gadiem ilgi konfliktē ar pašvaldību, tās iestādēm un arī kaimiņiem. Ar personu dažādos jautājumos Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ir bijušas un turpinās tiesvedības. Šobrīd aktīvas ir 3 tiesvedības.”
Kā tev iet ar taviem kaimiņiem? Draudzīgi tērzējat un atrisināt visu sarunu ceļā vai tomēr ir jautājumi, kas sasāpējuši?
