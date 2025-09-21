Viens kļūst bagāts, otrs tikai skatās uz dzirnaviņām. Zusts par vēja parku ieguvējiem un zaudētājiem 0

Liela daļa sabiedrības vēja parkus vērtē kritiski, uztraucoties par ietekmi uz vidi un dzīves kvalitāti. Tomēr pašvaldības saredz arī ieguvumus un iespējas ietekmēt šos projektus, par to TV24 raidījumā “Ziņu Top” runā Saldus novada domes priekšsēdētājs (Latvijas Zaļā partija) Māris Zusts.

“Mums ir bijusi tikšanās un sarunas, viņi ir informējuši par saviem mērķiem un nolūkiem. Šī, protams, ir ļoti jūtīga lieta un kā jau katrai lietai ir savas labās un sliktās puses. Ieguvumi ir tīri finansiāli, mēs zinām, ka Saeima ir nolēmusi par diskomforta nodokli – 2,5 tūkstoši par katru megavatu,” skaidro Saldus novada domes priekšsēdētājs.

Līdz ar to tās naudas summas, tā rupji piemērot sanāk, ka uz vienu dzirnaviņu būtu 20 tūkstoši gadā, puse tuvējiem iedzīvotājiem, otrā puse pašvaldībām. “Ja mēs tā skatāmies, protams, nu pat runājām, ka naudas kļūst arvien mazāk, tas ir viens no veidiem kā papildināt pagastu budžetu, piemēram, lai sakārtotu ceļu infrastruktūru un izremontētu telpas,” piebilst Zusts.

Otrs, protams, ir ļoti lielā iedzīvotāju neapmierinātība. Ir skaidrs, ka šo atbalstu un finanšu līdzekļus iegūst cilvēki uz kura zemes tas viss tiek darīts, viņi kļūst bagāti vai vēl bagātāki, bet, ja kāds paliek blakus aiz strīpas, tad viņš tikai redz to dzirnaviņu, kura tik ļoti nepatīk un kaitina, bet finansiālā atbalsta un ieguvuma viņam nav nekāda, norāda Saldus novada domes priekšsēdētājs.

Tas ir ļoti jutīgs jautājums. “Mani visu laiku ir mulsinājusi un satraukusi valsts nostāja un klimatenerģētikas ministrijas rīcība, redzot, ka iet šī kopējā neapmierinātība un prasās ļoti liels izskaidrojošs darbs, mazliet tas stāsts ir nokavēts,” uzskata Zusts.

Uz šo brīdi mēs, protams, arī esam kontaktā, un šobrīd tiek virzīti uz Saeimu priekšlikumi par iespēju beidzot pašvaldībām pieņemt lēmumus un ietekmēt šos ieceru atzinumus ar instrumentu, pat arī neatbalstīt, pie noteikta apjoma, kas jau ir nobalsojis. Līdz ar to progress ir, informē Zusts.

“Mēs Saldus novadā esam balsojuši par, mums ir bijušas parka ieceres, kuras bijām atbalstījuši. Tas bija kādu laiku atpakaļ, kad nebija tik saasinātas šīs attiecības ar iedzīvotājiem un pretiniekiem. Šobrīd, protams, ka situācija ir pamainījusies un kaut kādā mirklī visticamāk pienāk situācija, kad saprāts saka – pietiek. Man personīgi ļoti nepatīk šo iekārtu augstums, mēs esam visās institūcijās noskaidrojuši, ka diemžēl tas nav mūsu kompetencē – lemt par šo ierīču augstumu,” atzīst Zusts.

