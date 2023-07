Vilis Krištopans: “Vagner” būs kontrakts gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju – ilgtermiņā tas nav nekas patīkams Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, apspriežot aktuālos notikumus Krievijā un algotņu grupējuma “Vagner” sarīkoto dumpi Maskavā pagājušās nedēļas nogalē, 14. Saeimas deputāts (LPV) un arī bijušais premjers (1998-1999) Vilis Krištopans uzsvēra, ka vispirms esot jāsaprot, kas ir Jevgeņijs Prigožins, kurš ir “Vagner” grupējuma vadonis.

“Ir jāsaprot, kas ir Prigožins? Prigožins ir algotnis. Viņam nemaksāja, nedeva lādiņus, par ko viņš tur kliedza…Labi, tad es aizbraukšu uz Maskavu, jūs man samaksāsiet, iedosiet jaunu kontraktu! Nu tā, primitīvi runājot. Kas notika? Viņam piedāvāja kontraktu. Ja tas notiks, kas tagad pavīd starp rindiņām, ka Lukašenko ir paziņojis, ka tagad Prigožins sargās atomieročus un viņam ir kontrakts tur. Es lasīju, ka tagad daži militārie analītiķi saka: kad Progožins brauca uz Maskavu, tad rāva nost tos plakātus, kad “Vagner” aicina savās rindās… Tagad tie plakāti ir uzlikti atpakaļ! Un tādi paši plakāti jau ir Baltkrievijā. Tātad – tas dara bažīgu,” tā TV24 raidījumā komentēja Krištopans.

Pēc Krištopana domām, Prigožinam būs kontrakts gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju. “Būs “Vagner” Krievijā un būs “Vagner” Baltkrievijā, un ilgtermiņā tas nav nekas patīkams,” pieļauj Saeimas deputāts Krištopans, sakot, ka varbūt kļūdās to teikdams. “Viņš [Prigožins – red.] nevarētu izdzīvot pat nedēļu, ja viņš sāktu karot ar Krieviju, jo viņam ēdināšanu, patronas, tankus taču deva Krievijas valdība. Mani dara ļoti bažīgu tas, ka Baltkrievijā ir 11 miljoni iedzīvotāju, un viņš var dažu mēnešu laikā tur izveidot Baltkrievijas “Vagner” ar 25 tūkstošiem vīru – tas ir 300 km no Rīgas un 100 km no Kijivas. Drošāk mums nepaliek! Protams, ka NATO mūs sargā un, paldies dievam, mēs esam NATO valsts, un ar NATO nav Putinam spēka karot, paldies dievam,” tā sacīja Krištopans TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

Tas, ka Prigožins kā atlgotnis “nav nekur pazudis”, pēc Saeimas deputāta domām, ir fakts. “Tas dara bažīgu,” piebilst Krištopans. Uz jautājumu – vai pastāv risks, ka Prigožina jaunais uzdevums varētu būt pagarinātas frontes atvēršana, tā teikt, vēl brukt virsū no ziemeļiem, kur ir Ukrainas un Baltkrievijas saskarsmes zona? “Ja viņš tur savāks vīru armiju, un viņš ir samācījies karot pa šiem daudzajiem gadiem, nu, tas būs reāls spēks, kura dēļ Ukrainas armija būs spiesta pārcelt savus spēkus – kaut kādu daļu – uz Balkrievijas robežu. Tas ir fakts,” tā uz jautājumu atbildēja Krištopans.

Jau vēstīts, ka Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” karotāju atrašanās Baltkrievijā var radīt potenciālus draudus reģiona valstīm, vizītes gaitā Kijivā trešdien, 28.jūnijā, sacīja Polijas prezidents Andžejs Duda. “Mums šodien ir grūti izslēgt varbūtību, ka grupējuma “Vagner” atrašanās Baltkrievijā var radīt potenciālus draudus Polijai, kam ir kopīga robeža ar Baltkrieviju, draudus Lietuvai, kā arī potenciāli Latvijai,” žurnālistiem Kijivā sacīja Duda.

Pēc nule notikušā “Vagner” dumpja grupējumam atbilstoši Krievijas prezidenta Vladimira Putina prasībai jāzaudē tā smagais bruņojums, bet pašiem algotņiem jāpievienojas Krievijas armijas regulārajam daļām vai jādodas trimdā uz Baltkrieviju. “Rodas jautājums – kas ir šīs pārvietošanas mērķis?” vaicāja Polijas prezidents.”Kādi ir grupējuma “Vagner” spēku, citiem vārdiem – Krievijas armijas, īstie nodomi tieši Baltkrievijā?” “Vai tā ir potenciālu draudu forma pret mūsu valstīm, pret NATO valstīm, pret Poliju?” piebilda Duda, stāvot līdzās Lietuvas un Ukrainas kolēģiem.

Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs otrdien, 27.jūnijā, sacīja, ka pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus par “Vagner” vadītāja Prigožina un, domājams, arī vairāku algotņu došanos uz Baltkrieviju. Tomēr viņš uzsvēra, ka alianse ir gatava aizstāvēt savas dalībvalstis.