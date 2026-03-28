"Viņa vairs nav bērns" – Zelenskis dalās retās atklāsmēs par savu vienīgo meitu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka viņa vecākā meita Aleksandra, kura jau ir 21 gadu veca, ir izaugusi par personību ar raksturu.
Intervijā BBC prezidents atzīmēja, ka viņam ļoti patīk meitas raksturs.
“Meitai jau ir 21 gads, viņa vairs nav bērns. Brīnišķīgi — es viņu ļoti mīlu. Viņas raksturs. Un raksturs viņai ir. Ir personība — tas ir lieliski. Viņa studē universitātē, drīz to pabeigs, bet es redzu, ar ko viņa nodarbojas, kas viņai patīk, kāda ir viņas gaume,” viņš stāstīja.
Tāpat prezidents uzsvēra, ka viņam gandrīz nav laika tikšanās reizēm ar sievu un bērniem, un, kad tomēr izdodas satikties, viņi uzņem fotogrāfijas, lai saglabātu atmiņas par skaistajiem mirkļiem.
