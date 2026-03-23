"Mums ir neapgāžami pierādījumi." Zelenskis atklāj, ko Krievija dara Irānas labā
Ukrainas Galvenajai izlūkošanas pārvaldei (HUR) ir neapgāžami pierādījumi, ka Krievija nodevusi izlūkdatus Irānai, pirmdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
HUR vadītājs Olehs Ivaščenko Zelenskim ziņojis, ka Krievija turpina dalīties ar Irānu ar saviem izlūkdatiem.
“Krievija izmanto savas radiotehniskās un radioelektroniskās izlūkošanas iespējas, kā arī daļu datu no partneriem Tuvajos Austrumos,” klāstīja prezidents.
Kā pagājušajā nedēļā pauda ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Krievija noliedz, ka būtu nodevusi Irānai izlūkdatus.
Vēlāk parādījās publikācijas, ka Krievija piedāvājusi pārtraukt šo praksi apmaiņā pret izlūkdatu apmaiņas pārtraukšanu starp Ukrainu un ASV.
Savienotās Valstis piedāvājumu noraidījušas.
HUR vadītājs arī informējis Zelenski, ka tiek plānota Krievijas dronu kontroles staciju izvietošana Baltkrievijā.