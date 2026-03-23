Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/Sergei SUPINSKY / AFP

“Mums ir neapgāžami pierādījumi.” Zelenskis atklāj, ko Krievija dara Irānas labā 0

LETA
22:25, 23. marts 2026
Ukrainas Galvenajai izlūkošanas pārvaldei (HUR) ir neapgāžami pierādījumi, ka Krievija nodevusi izlūkdatus Irānai, pirmdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

HUR vadītājs Olehs Ivaščenko Zelenskim ziņojis, ka Krievija turpina dalīties ar Irānu ar saviem izlūkdatiem.

“Mums ir neapstrīdami dati, ka krievi turpina sniegt izlūkinformāciju Irānas režīmam,” platformā “Telegram” pauda Zelenskis.
“Krievija izmanto savas radiotehniskās un radioelektroniskās izlūkošanas iespējas, kā arī daļu datu no partneriem Tuvajos Austrumos,” klāstīja prezidents.

Kā pagājušajā nedēļā pauda ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Krievija noliedz, ka būtu nodevusi Irānai izlūkdatus.

Vēlāk parādījās publikācijas, ka Krievija piedāvājusi pārtraukt šo praksi apmaiņā pret izlūkdatu apmaiņas pārtraukšanu starp Ukrainu un ASV.

Savienotās Valstis piedāvājumu noraidījušas.

HUR vadītājs arī informējis Zelenski, ka tiek plānota Krievijas dronu kontroles staciju izvietošana Baltkrievijā.

“Mūsu rīcībā ir precīza informācija, ka Krievija plāno turpināt izvietot tāla darbības rādiusa virszemes dronu kontroles stacijas gan uz laiku okupētajā Ukrainas teritorijā, gan četras stacijas Baltkrievijas teritorijā. Mēs attiecīgi reaģēsim,” norādīja Ukrainas prezidents.
