Viņam ir izdevīgi, ka citi to nezina: slavens Holivudas aktieris atmasko Putina slēptos “talantus” 0
65 gadus vecais Oskara balvas ieguvējs un aktieris Šons Penns, uzstājoties pagājušās nedēļas raidījumā “Jimmy Kimmel Live” atcerējās vakariņas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Džeku Nikolsonu 2001. gadā. Viņš atzina, ka toreiz Putins licis lietā savu reto “talantu”, lai apmānītu viņu, līdzīgi kā tā laika ASV prezidentu Džordžu Bušu jaunāko, ziņo People.
Penns stāstīja, ka kopīgā maltīte notikusi Maskavas Starptautiskā kinofestivāla laikā, kur viņš ar Nikolsonu popularizējis filmu “The Pledge”. Putins esot piesēdies pie viņu galda. Sarunājušies ar tulka starpniecību, taču Penns ir pārliecināts, ka Putins saprot un runā angliski labāk, nekā citi domā.
Vakariņu tēma bijusi tēva loma ģimenē. Pie galda bijuši vēl apmēram 20 cilvēki.
Viņš atcerējās, ka tikšanās notikusi tikai pāris nedēļas pēc tam, kad Bušs bija paziņojis: “Es paskatījos viņam acīs un sapratu, ka varu viņam uzticēties.” “Jāsaka, arī es toreiz tiku apmānīts,” atzina aktieris.
Runājot par šodienas realitāti, Penns uzsvēra: “Tagad mēs zinām, ka viņš ir gatavs nolaupīt 30 000 bērnu, nogalināt daudz cilvēku un mācīt šiem bērniem ienīst savus vecākus un savu valsti.”
Penns atbalstījis Ukrainu kopš Krievijas iebrukuma. 2023. gadā viņš izdeva dokumentālo filmu “SUPERPOWER” par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Gadu pirms filmas iznākšanas Penns Zelenskim uzdāvināja vienu no saviem Oskariem, sakot: “Tas ir tikai simbolisks nieks, bet, ja zinu, ka tas ir pie tevis, jūtos stiprāks. Kad uzvarēsi, atved to atpakaļ uz Malibu – man būs mierīgāk, ja zināšu, ka gabaliņš manis ir šeit.”