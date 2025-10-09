Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
Reizēm ir tik liels prieks par to, cik ļoti lieliski mums izdodas atbalstīt vienam otru grūtā brīdī. Īsā laikā atkal ir paveikts kāds mazais varoņdarbs.
Vēl vakar “Facebook” profilā “Izdzirdēts Rīgā” tikusi ievietota fotogrāfija un īss stāsts no kādas Iļģuciema iedzīvotājas: “Nepieciešama palīdzība!!! Jau otro nakti Iļģuciemā pie Saulgožu ielas 13 nakšņo puisis ar suni. Viņam nav, kur palikt! Palīdziet, lūdzu!!! No sevis iedevu pārtiku. Citi cilvēki atnesa pledu un drēbes. Viņš ir pilngadīgs. Suns ir liels – vācu aitu suns. Ko darīt??? Ja kādam nav vienalga – nāciet pie soliņa pie Saulgožu ielas 13, varbūt kopā izdomāsim, kā palīdzēt puisim.”
Komentāros valdīja liela rosība, vairāki cilvēki piedāvāja palīdzēt ar dažādām lietām, kas puisim un viņa sunim varētu noderēt, taču jau pašā vakarā pienāca lieliska ziņa – puisim nakts nebūs jāpavada bez pajumtes.
“OPEN Radošais Centrs” publicēja foto un īsu ziņu, kas iepriecināja visus, kas satraucās par puisi: “Es nespēju visiem atbildēt uz ziņām, vēstulēm un komentāriem. Tāpēc pateikšu savu sakāmo šeit: “Puisis ar suni ir pie mums drošībā, siltumā un abi ir pabaroti.””
Ar šo īso, taču tik nozīmīgo ziņu dalījās teju 400 cilvēki, pateicības komentārus ievietoja vairāk nekā 250 cilvēki. Radās sajūta, ka šis brīdis ir tik nozīmīgs, jo tas parādīja, cik labi cilvēki mīt Latvijā, ka allaž atradīsies kāds ar milzumplašu sirdi un būs gatavs palīdzēt citam, kas nonācis sarežģītā dzīves brīdī.
Piemēram, Anete soctīklā “Threads”, daloties ar šo ziņu, neslēpj, ka šis stāsts pamudinājis arī viņu paveikt ko labu: “Mani reti var saraudināt, bet šis ir 😭🫶🏻. Edij, milzīgs paldies par cilvēcību un sirds siltumu! Es šodien pieslēdzu regulāro ziedojumu Open Radošajam Centram. Paldies Edij, ka turiet rūpi par jauniešiem! You are my superhero! Lai puisim un suņukam viss dzīvē sakārtojas un izdodas!”