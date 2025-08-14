#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Krievijas valdības lidmašīna nosēdusies Ankoridžā; Tramps atklāj, cik liela iespējamība, ka tikšanās ar Putinu var izgāzties

18:58, 14. augusts 2025
Kā ziņo ārzemju mediji, Ankoridžas starptautiskajā lidostā nosēdusies Krievijas valdības lidmašīna. Tikmēr Donalds Tramps pirms tikšanās ar Kremļa diktatoru Vladimiru Putinu, paziņoja, ka nav pārliecināts, vai izdosies vienoties par tūlītēju uguns pārtraukšanu, ziņo “The Guardian”.

Vienlaikus ASV prezidents uzskata, ka Putins vēlas noslēgt darījumu.

Uz jautājumu, vai viņa draudi par sankciju ieviešanu varētu ietekmēt Putinu, ASV prezidents atbildēja, ka “viss ietekmē”. Viņš piebilda, ka sekundārās nodevas pret Indiju “faktiski lika tai atteikties no naftas pirkšanas no Krievijas”.

“Protams, kad jūs zaudējat otro lielāko klientu un, iespējams, zaudēsiet pirmo lielāko klientu, es domāju, ka tas, iespējams, ir nozīmīgi,” sacīja ASV valsts vadītājs.

“Es nedomāju, ka mēs spēsim panākt tūlītēju uguns pārtraukšanu,” piebilda Tramps.

Galvenais mērķis rītdienas samitā, pēc ASV prezidenta teiktā, ir vienoties par otrās tikšanās organizēšanu ar Zelenski. Tramps piebilda, ka jau tiek apsvērtas trīs potenciāli dažādas nākamās tikšanās norises vietas. Tāpēc, ja izdosies vienoties ar Putinu, viņš tūlītēji zvanīs Zelenskim un Eiropas līderiem.

Tāpat prezidents paziņoja, ka, ja tikšanās noritēs slikti, viņš vispār neuzsāks sarunas ar nevienu. “Pastāv 25% iespējamība, ka šī tikšanās nebūs veiksmīga, un šajā gadījumā es atgriezīšos pie valsts pārvaldīšanas,” sacīja prezidents.

Uz jautājumu par kopīgu preses konferenci ar Putinu Tramps atbildēja, ka šis jautājums nav apspriests. “Es domāju, būtu jauki rīkot kopīgu preses konferenci, bet pēc tam atsevišķas,” norādīja valsts vadītājs.

Tad viņš piebilda, ka preses konferenci rīkos jebkurā gadījumā, pat ja sarunas neizdosies.

