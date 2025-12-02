Foto: Zane Bitere/LETA

10:24, 2. decembris 2025
Iekšējās drošības birojs (IDB) Pierīgas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas amatpersonu par bērna nonāvēšanu aiz neuzmanības un vardarbību pret mazgadīgo, aģentūru LETA informēja IDB.

IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā, kas ilga nepilnus četrus mēnešus, noskaidroja, ka Valsts policijas amatpersona ārpus dienesta pienākumu pildīšanas ar diviem mazgadīgajiem uzturējās ūdenstilpnes tuvumā.

Apzinoties, ka mazgadīgajām personām iemaņu trūkuma dēļ ir nepieciešama uzraudzība pie ūdens, policists vienu no bērniem atstāja bez uzraudzības. Noziedzīgās nevērības rezultātā bērns bija nokļuvis ūdenstilpnē un noslīka.

Pret Valsts policijas amatpersonu rosināts sākt kriminālvajāšanu pēc diviem Krimināllikuma pantiem – par nonāvēšanu aiz neuzmanības un vardarbību pret mazgadīgo, nodarot tam fiziskas ciešanas.

