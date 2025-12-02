FOTO, VIDEO. Lielā ātrumā traucies pa Duntes ielu… Valsts policija meklē no Sarkandaugavā avarējuša auto aizbēgušu vīrieti 1
Naktī uz otrdienu Valsts policija izsludinājusi meklēšanā vīrieti, kurš pirmdienas vakarā, iespējams, izdarīja mantisku noziegumu, bet pēc tam izraisīja ceļu satiksmes negadījumu Rīgā, Sarkandaugavā, un no avārijas vietas aizbēga.
Aculiecinieki vēstīja, ka pirmdienas vakarā kāda automašīna lielā ātrumā traukusies pa Duntes ielu. Ielas galā šoferis acīmredzami zaudējis kontroli pār auto, spēkrats izbraucis cauri krustojumam, šķērsojis tramvaja sliedes un avarējis, apgāžoties uz sāniem zaļajā zonā blakus “Circle K” degvielas uzpildes stacijai.
Pāris stundas vēlāk policija izplatīja paziņojumu, ka tiek meklēts 1995. gadā dzimušais Deniss Mirončenko, kurš 1. decembrī plkst. 21.25 Rīgā, Tvaika ielā, ar auto izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, pēc kā ar kājām aizbēga no notikuma vietas.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā neviena cita persona nav cietusi.
Pirms tam vīrietis, iespējams, izdarījis mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu.
Vīrietim galvā bija balta cepure un viena kāja nebija apauta.
Policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Mirončenko iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruni 112.
Likumsargi atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.