Foto: Lita Krone/LETA

Vīrietis apgalvojis, ka pazīst meiteņu vecākus… Kurzemes pusē “busiņa” vadītājs ar saldumiem vilina bērnus Ieteikt 1







Ar trīs nedēļu starplaiku Kuldīgas novada Kabiles pagastā un Kandavā sabiedrību sabiedējis kāds aizdomīgs transporta līdzekļa vadītājs ar dīvainiem piedāvājumiem nepilngadīgām meitenēm. Sociālo tīklu komentāros vecāki stāsta, ka balts “busiņš”, kura vadītājs piedāvā mājās nogādāt bērnus, manīts arī citviet Kuldīgas un Talsu novadā, vēsta “ReTV Ziņas”.

Pagājušajā nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Kandavā kāds vīrietis uzrunājis nepilngadīgas meitenes, piedāvājot saldumus, un viņas aizvest mājās. Vīrietis šīs darbības veicis, izvēloties vietas, kur nav kameru.

Piedāvājums aizvest mājās trīs māsas vecumā no 10 līdz 13 gadiem bijis aizdomīgs, jo viņas dzīvo vien 100 metrus no notikuma vietas. Vīrietis apgalvojis, ka pazīst meiteņu vecākus – tā “ReTV Ziņām” stāsta viens no vecākiem, kurš informāciju uzzinājis no savām meitām.

Aptuvenais laiks, kad vīrietis esot runājis ar bērniem, ir no pieciem līdz septiņiem vakarā, kad viņas bijušas ceļā uz blakus esošo veikalu.

Zigmars Līkums, meiteņu tētis: “Puikas jau vismaz tās mašīnas markas atšķir. Meitenes jau neatšķir ne mašīnas marku, ne ko. Līdz ar to nekas nav piefiksēts – ne mašīnas numurs, ne arī marka. Bet tā kā busiņveidīgs ir bijis. Balts. Un vīrietim vēl maska bija uzvilkta, laikam, lai seju neredzētu.”

Šodien Kandavā satiktie vecāka gada gājuma cilvēki par šādu gadījumu dzirdējuši nav, taču jaunāko vidū ir satraukums.

Annija, Kandavas iedzīvotāja: “Nu ir tā bailīgi. Man gan bērni mazi ir vēl, bet ir diezgan biedējoši, ka tepat var tevi kāds tos bērnus tā savākt. Un tagad, ikdienā ejot pa ielu, nepametat acis, neskatāties, vai nav kāds balts busiņš? Ir, es, man liekas, visus baltos busiņus tagad ievēroju.”

Zigmars Līkums, meiteņu tētis: “Nekur nelaižam vairs vienas pašas. Cenšamies, lai viens vecāks ir līdzi kaut kur, ja iet vai kā.”

Kandavnieks Zigmars Līkums bija redzējis sociālajos tīklos stāstu par gadījumu Kabiles pagastā, un savas meitas brīdinājis, tāpēc viņas uzmanījušās.

Kabilē gan baltais “busiņš” riņķojis ap vietu, kur bērni bijuši, fotografējis, un, kad gribējis piestāt, iztraucējusi garām braucoša mašīna. Taču Kandavas iedzīvotāja Madara Ozoliņa policijā nolēma nevērsties.

Madara Ozoliņa, Kabiles iedzīvotāja: “Domāju, ka nekādu pierādījumu nav. Es jau pagasta priekšsēdētājai teicu, lai paskatās, tajās kamerās vai kaut kas ir redzams. Tad es arī būtu griezusies policijā.”

Ja iesniegumu nav, policija nevar pārbaudīt sociālajos tīklos visus minētos gadījumus, vilkt starp tiem paralēles un saprast, vai bažām ir pamats.

Pēc iesnieguma Kandavā sadarbojas gan valsts, gan pašvaldības policija, kas kolēģiem ļauj izpētīt pilsētā esošās kameras.

Rihards Zariņš, Kandavas novada pašvaldības policijas priekšnieks: “Valsts policija aktīvi to visu pētīja un salīdzināja visus pulksteņus no vienas kameras līdz otrai. Tas ir tādā ziņā, lai atrastu, kas pārvietojās vienā virzienā uz to pusi, kura mums interesē.”

Pats fakts, ka bērnus uzrunā, nav ne noziegums, ne administratīvs pārkāpums, bet, ņemot vērā riska momentu, pieejamā informācija tiek pārbaudīta.

Janeks Bahs, VP Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks: “Es nevienā brīdī neapgalvoju, ka tā bija, jo tas vēl viss ir pārbaudes procesā. Mums ir apzināta iespējamais transporta līdzeklis un persona. Un tad jau mēs tālāk ar citām metodēm pasekosim līdzi. Persona nonāks mūsu redzeslokā, un mēs pasekosim līdzi, vai tām bažām ir pamats. Nu parasti šīs personas neapstājas pie viena gadījuma, tas ir sistemātiski. Tad būs nākamie, un tad jau mēs varēsim vilkt paralēles.”

Valsts policijas pieredzē ir arī gadījumi, kad stāsti par vīriešiem, kas vilina bērnus “busiņos”, izrādās nepatiesi. Taču Latvijā vardarbīgo dzimumnoziegumu, kā izvarošana un seksuālā vardarbība (gan pret pieaugušajiem, gan bērniem), atklāšanas procents ir ap 90 procentiem.

Un policija aicina visus, kuri pamana aizdomīgus gadījumus, vērsties ar iesniegumu policijā, lai tai ir pamats sākt izmeklēšanu un varētu ātrāk atklāt iespējamo pārkāpumu.