Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā 0
Virtuves dēlītis ir viena no visbiežāk lietotajām lietām virtuvē – uz tā sagatavo gaļu, zivis, dārzeņus un augļus. Īpaši iecienīti ir koka dēlīši, jo tie neslīd pa virsmu un izskatās estētiski. Taču dabīgajam kokam ir arī savs mīnuss – tas uzsūc mitrumu un smakas, līdz ar to ar laiku dēlis sāk nepatīkami smakot un izskatās nolietots.
Laba ziņa – virtuves dēlītim nav uzreiz jānonāk atkritumos! Ir ļoti vienkāršs veids, kā dažu minūšu laikā to atsvaidzināt un atbrīvoties no nepatīkamā aromāta.
Kā atjaunot koka virtuves dēlīti vien 15 minūtēs?
- Samitriniet dēli ar ūdeni.
- Paberzējiet to ar rupjo sāli.
- Apkaisiet virsmu ar cepamo sodu un iemasējiet to kokā.
- Uzlejiet etiķi un atstājiet uz apmēram 10 minūtēm (to visērtāk darīt izlietnē).
- Noskalojiet zem tekoša ūdens ar mazgāšanas līdzekli un nosusiniet.
Rezultātā dēlītis izskatīsies tīrs, svaigs un gandrīz kā jauns.