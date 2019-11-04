Foto: Depositphotos

Virtuves dēlītis sācis nelabi smakot? Šis vienkāršais triks to atjaunos 10 minūšu laikā

Virtuves dēlītis ir viena no visbiežāk lietotajām lietām virtuvē – uz tā sagatavo gaļu, zivis, dārzeņus un augļus. Īpaši iecienīti ir koka dēlīši, jo tie neslīd pa virsmu un izskatās estētiski. Taču dabīgajam kokam ir arī savs mīnuss – tas uzsūc mitrumu un smakas, līdz ar to ar laiku dēlis sāk nepatīkami smakot un izskatās nolietots.

Laba ziņa – virtuves dēlītim nav uzreiz jānonāk atkritumos! Ir ļoti vienkāršs veids, kā dažu minūšu laikā to atsvaidzināt un atbrīvoties no nepatīkamā aromāta.

Kā atjaunot koka virtuves dēlīti vien 15 minūtēs?

  1. Samitriniet dēli ar ūdeni.
  2. Paberzējiet to ar rupjo sāli.
  3. Apkaisiet virsmu ar cepamo sodu un iemasējiet to kokā.
  4. Uzlejiet etiķi un atstājiet uz apmēram 10 minūtēm (to visērtāk darīt izlietnē).
  5. Noskalojiet zem tekoša ūdens ar mazgāšanas līdzekli un nosusiniet.

Rezultātā dēlītis izskatīsies tīrs, svaigs un gandrīz kā jauns.

