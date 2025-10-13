“Viss notiek pēc plāna!” Top-15 Putina reālie sasniegumi savas valdīšanas laikā 0

Runājot par Krievijas lielākajiem “sasniegumiem”, ignorējot ekonomiskās problēmas, Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzina, ka ielu intervijās Krievijā aptaujātie gandrīz vienbalsīgi apgalvo, ka prezidents Vladimirs Putins ir “pacēlis valsti no ceļiem”.

Tomēr, iedziļinoties šajos “sasniegumos”, Slaidiņš norāda, ka aptuveni 15 galvenie Putina “panākumi” ir visai “interesanti”, lai gan Putins joprojām apgalvo, ka viss iet pēc plāna.

Starp šiem “sasniegumiem” Slaidiņš izceļ, ka Putins ir:
– taisnību nomainījis ar mežonīgu propagandu;
– devis jaunu elpu NATO, kas ir restartējusies, un tas sen jau bija nepieciešams;
– palielinājis NATO robežu par 1000 km;
– iedzinis Krieviju stagnācijā un atkarībā no Ķīnas;
– zaudējis iesaldētos 300 miljardus dolāru Rietumos;
– lielā mērā zaudējis gāzes un naftas tirgu Eiropā, proti, zaudēta vista, kas dēja zelta olas;
– zaudējis lielu daļu ogļu, metāla un koka eksporta, kā arī veicinājis smadzeņu aizplūšanu no Krievijas;
– pieļāvis kapitāla aizplūšanu no Krievijas;
– zaudējis spēju konkurēt kosmosa izpētes attīstībā;
– zaudējis ieroču pārdošanas tirgu, jo visu “apēd” Ukrainas fronte;
– nogremdējis valsts mašīnbūvi;
– palielinājis pensionēšanās vecumu, bet pensijām naudas trūkst (800 miljardu rubļu deficīts pensiju fondā);
– apkaunojis Krieviju un tās bruņotos spēkus;
– sagraujis Krievijas militāro potenciālu;
– mostiprinājis Ukrainas nāciju un radījis tai riebumu pret Krieviju lielā daļā Eiropas;
– izraisījis karu, kas prasa milzīgus tēriņus.

