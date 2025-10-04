“Šie “mammīšdroni” tikai ies vairumā, tie attīstīsies,” Slaidiņš skaidro, kas tie tādi un kāpēc tie nopietni apdraud Ukrainu 0
Pastāv iespēja, ka Krievija arvien biežāk triecieniem pa Ukrainas aizmuguri sāks izmantot FPV dronus, kas palaisti no “mātes drona” – krievi attīsta šīs “māmiņas”, un arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad FPV droni tiek palaisti tieši no “mammīšdroniem”, tā paredzamo nākotni karā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” prognozē Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
FPV droni ļauj veikt augstas precizitātes triecienus; tie izmaksā lēti – izmaksas ir smieklīgas pret to, ko tie spēj nodarīt, un tā ir šā drona priekšrocība.
Tomēr Slaidiņš min arī vienu aspektu – lēta un augstas precizitātes FPV drona nogādāšana lielos attālumos, piemēram, 20 km attālumā, ir liels izaicinājums; ir vajadzīgs jaudīgs akumulators, ko šis drons var panest.
FPV 7 collu drons var nest maksimums 1,5–2 kg smagu kravu; lielos attālumos to vajag kaut kā kontrolēt – jo tālāk tas ir no operatora, jo vairāk dažādu radio traucējumu, jo grūtāk to ir izsekot un viegli var pazaudēt.
Kā skaidro Slaidiņš, ja “mātes drons” ir aiznesis šo FPV dronu uz vajadzīgo vietu, tad mazais drons var brīvāk operēt ar situāciju – šī tehnoloģija atrisina visas krievu problēmas, jo mazā drona akumulators ir spējīgs darboties vēl 20–30 kilometru dziļāk Ukrainā. Tāpat “mātes drons” darbojas kā relejs – kā komunikators starp operatoru un FPV, un operators redz mērķi līdz pat pēdējam brīdim, kas palielina precīzo triecienu skaitu. “Šie “mammīšdroni” tikai ies vairumā, tie attīstīsies,” rezumē Slaidiņš.