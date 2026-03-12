Degvielas uzpildes stacija &#8220;Circle K&#8221;.
Degvielas uzpildes stacija “Circle K”.
FOTO: Zane Bitere/LETA

Būs vien jāatver maciņš plašāk! Saeima neveiks neatliekamus pasākumus enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai 0

LETA
10:29, 12. marts 2026
Ziņas Latvijā

Saeima ceturtdien lēma neiekļaut darba kārtībā opozīcijā esošās partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) rosināto lēmumprojektu veikt “neatliekamus pasākumus enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai”.

Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Lasīt citas ziņas

LPV vēlējās uzdot Ministru kabinetam izstrādāt grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, lai noteiktu minimāli pieļaujamās akcīzes nodokļa likmes svinu nesaturošam benzīnam, dīzeļdegvielai un naftas gāzēm, paredzot šo likmju piemērošanu uz noteiktu periodu.

Tāpat LPV vēlējās uzdot Ministru kabinetam sniegt Saeimai ziņojumu par iespēju piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi degvielai, iekļaujot prognozes par iespējamo ietekmi uz inflācijas līmeni, valsts budžeta ieņēmumiem un sniedzot priekšlikumus turpmākajai rīcībai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
FOTO. Toreiz un tagad: Baiba Braže publicē sirdis sildošas fotogrāfijas no pagātnes
Vācija nopietni gatavojas Krievijas uzbrukumam, norādot, ka tas var notikt gandrīz vai parīt
Rīgas Ziemeļvalstu augstskola pārmaiņu laikā

Partija rosināja Ministru kabinetam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju izstrādāt un apstiprināt kārtību naftas produktu drošības rezervju operatīvai izlaišanai brīvā apgrozībā jeb tirgus intervencei, nosakot tādu realizācijas cenu, kas nodrošinātu degvielas mazumtirdzniecības cenu stabilizāciju un samazināšanos.

Tāpat opozīcija vēlējās, lai valdība izvērtē un sagatavo tiesisko regulējumu par maksimāli pieļaujamā uzcenojuma noteikšanu vai degvielas cenu griestu ieviešanu “enerģētiskās krīzes apstākļos”.

Jau ziņots, ka Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, savukārt 95. markas benzīna cena pieaugusi par 5-7%.

Ekonomisti brīdina, ka patērētāji un uzņēmumi pasaulē vairākas nedēļas vai pat mēnešus varētu saskarties ar degvielas cenu pieaugumu, pat ja karš ātri noslēgtos, jo naftas piegādātājiem būtu grūtības ātri pilnībā atjaunot darbību, ņemot vērā bojātās rūpnīcas un loģistikas tīklus, kā arī paaugstinātos riskus preču transportēšanai.

Premjere Evika Siliņa (JV) ceturtdien LTV sacīja, ka, domājot par degvielas cenu kāpuma ierobežošanu, valdībā pašlaik apspriesta iespējama valsts degvielas rezervju izmantošana.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Degvielai kļūstot dārgākai, šoferīši steidz meklēt dažādas alternatīvas – bākā lej pat pārtikas eļļu
TV24
Mums ir nauda, ko ieguldīt, lai lietu vannā benzīnu! Freimane komentē sabiedrības reakciju par degvielas cenām
“Par minimālo algu varēja nopirkt 122 litrus,” soctīklotājs atrod vecu degvielas čeku – cenas liek ieplest acis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.