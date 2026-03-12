Būs vien jāatver maciņš plašāk! Saeima neveiks neatliekamus pasākumus enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai 0
Saeima ceturtdien lēma neiekļaut darba kārtībā opozīcijā esošās partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) rosināto lēmumprojektu veikt “neatliekamus pasākumus enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai”.
LPV vēlējās uzdot Ministru kabinetam izstrādāt grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, lai noteiktu minimāli pieļaujamās akcīzes nodokļa likmes svinu nesaturošam benzīnam, dīzeļdegvielai un naftas gāzēm, paredzot šo likmju piemērošanu uz noteiktu periodu.
Tāpat LPV vēlējās uzdot Ministru kabinetam sniegt Saeimai ziņojumu par iespēju piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi degvielai, iekļaujot prognozes par iespējamo ietekmi uz inflācijas līmeni, valsts budžeta ieņēmumiem un sniedzot priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
Partija rosināja Ministru kabinetam desmit darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju izstrādāt un apstiprināt kārtību naftas produktu drošības rezervju operatīvai izlaišanai brīvā apgrozībā jeb tirgus intervencei, nosakot tādu realizācijas cenu, kas nodrošinātu degvielas mazumtirdzniecības cenu stabilizāciju un samazināšanos.
Tāpat opozīcija vēlējās, lai valdība izvērtē un sagatavo tiesisko regulējumu par maksimāli pieļaujamā uzcenojuma noteikšanu vai degvielas cenu griestu ieviešanu “enerģētiskās krīzes apstākļos”.
Jau ziņots, ka Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, savukārt 95. markas benzīna cena pieaugusi par 5-7%.
Ekonomisti brīdina, ka patērētāji un uzņēmumi pasaulē vairākas nedēļas vai pat mēnešus varētu saskarties ar degvielas cenu pieaugumu, pat ja karš ātri noslēgtos, jo naftas piegādātājiem būtu grūtības ātri pilnībā atjaunot darbību, ņemot vērā bojātās rūpnīcas un loģistikas tīklus, kā arī paaugstinātos riskus preču transportēšanai.
Premjere Evika Siliņa (JV) ceturtdien LTV sacīja, ka, domājot par degvielas cenu kāpuma ierobežošanu, valdībā pašlaik apspriesta iespējama valsts degvielas rezervju izmantošana.