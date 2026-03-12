VUGD mācības. Ilustratīvs attēls
Aizkraukles novadā no dīķa izceļ bojāgājušo 0

LETA
10:38, 12. marts 2026
Ziņas Krimināls

Vakar Aizkraukles novadā no dīķa izcelts bojāgājis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Bojāgājušais nodots Valsts policijai.

Kopumā vakar VUGD saņēma 38 izsaukumus.

Ap plkst. 13 VUGD saņēma izsaukumu uz Vienības gatvi Rīgā, kur dega vienstāva ēkas jumts. Glābšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs.

Šonakt ap plkst. 3 VUGD saņēma izsaukumu uz Lielupes ielu Rīgā, kur divstāvu mājā dega bēniņi un jumts. No ēkas bija evakuējušies pieci cilvēki.

