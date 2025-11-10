Ekrānšāviņš no X

Joks, kas nav joks. Luvras muzeja videonovērošanas sistēmas paroli uzreiz varētu uzminēt arī tu 0

LA.LV
16:22, 10. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Francijas kultūras ministre Rašida Dati paziņojusi, ka “hroniska zādzību riska nenovērtēšana” Luvras muzeju bija jau vairāk nekā 20 gadu pakļāvusi tādai laupīšanai, kādu muzejs piedzīvoja nesen.

Reklāma
Reklāma
Tauta cieš tumsā, bet paši ukraiņi izkrāpj miljonus: publisko “enerģētikas mafijas” slepenos audioierakstus 2
TV24
“Krievi nav spēcīgāki, viņi ir…” Ukrainas karavīrs drosmīgi atklāj frontes realitāti un vienu lietu, kas viņiem trūkst
Kārlis Streips: Šoreiz droši vien godājamai dzejniecei vienkārši vajadzēja paklusēt
Lasīt citas ziņas

Drošības sistēmu nepilnības veicināja šo nekaunīgo aplaupīšanu 19. oktobrī gaišā dienas laikā, kad četri zagļi no muzeja “Apollo” galerijas, kurā atrodas Francijas karaļu dārglietas, nozaga astoņas vērtīgas lietas 102 miljonu dolāru vērtībā.

Luvras prezidents un direktors Lorāns de Kārs Francijas Senātam pastāstīja, ka vienīgā kamera, kas uzstādīta ārpus “Apollo” galerijas, neuztvēra logu, pa kuru zagļi ielauzās un izgāja. Viņš arī ziņoja, ka muzeja perimetra drošība ir vāja “nepietiekamu investīciju dēļ”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šis produkts ir par 281% dārgāks tagad! Kā Ukrainas karš mainījis cenas veikalos?
Robežu kari sākušies: Lukašenko draud konfiscēt 1000 Lietuvas kravas automašīnu
“Īstenībā ļoti neliela daļa maina dzimumu,” Profesors Taube par Stambulas konvencijas sacelto traci sabiedrībā

Laikā, kad notika zādzība, pasaulslavenā muzeja videonovērošanas sistēmas parole bija vienkārši “Luvra”, atklājis kāds muzeja darbinieks, kurš pārzina sistēmu. Šis fakts nāca klajā laikā, kad muzeja drošības pasākumi nu ir nonākuši rūpīgu pārbaužu krustugunīs.

“Luvrā” līdz gada beigām ieviesīs papildu drošības pasākumus, tostarp pretielaušanās ierīces un barjeras pret transportlīdzekļu piebraukšanu pa tuvējiem publiskajiem ceļiem.

Saistībā ar laupīšanu līdz šim ir arestēti septiņi aizdomās turētie, taču neviena no nozagtajām dārglietām līdz šim nav atgūta.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Luvras aplaupīšana: atklāts, kā zagļi ieguvuši informāciju par muzeja drošības sistēmu, kas ļāva tiem nepamanītiem iekļūt muzejā
Kokteilis
Krievu modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu lidostā aiztur saistībā ar Luvras zādzību
Pēc pieredzētās dārglietu zādzības Luvra atkal atvērta apmeklētājiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.