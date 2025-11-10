Joks, kas nav joks. Luvras muzeja videonovērošanas sistēmas paroli uzreiz varētu uzminēt arī tu 0
Francijas kultūras ministre Rašida Dati paziņojusi, ka “hroniska zādzību riska nenovērtēšana” Luvras muzeju bija jau vairāk nekā 20 gadu pakļāvusi tādai laupīšanai, kādu muzejs piedzīvoja nesen.
Drošības sistēmu nepilnības veicināja šo nekaunīgo aplaupīšanu 19. oktobrī gaišā dienas laikā, kad četri zagļi no muzeja “Apollo” galerijas, kurā atrodas Francijas karaļu dārglietas, nozaga astoņas vērtīgas lietas 102 miljonu dolāru vērtībā.
Luvras prezidents un direktors Lorāns de Kārs Francijas Senātam pastāstīja, ka vienīgā kamera, kas uzstādīta ārpus “Apollo” galerijas, neuztvēra logu, pa kuru zagļi ielauzās un izgāja. Viņš arī ziņoja, ka muzeja perimetra drošība ir vāja “nepietiekamu investīciju dēļ”.
Laikā, kad notika zādzība, pasaulslavenā muzeja videonovērošanas sistēmas parole bija vienkārši “Luvra”, atklājis kāds muzeja darbinieks, kurš pārzina sistēmu. Šis fakts nāca klajā laikā, kad muzeja drošības pasākumi nu ir nonākuši rūpīgu pārbaužu krustugunīs.
“Luvrā” līdz gada beigām ieviesīs papildu drošības pasākumus, tostarp pretielaušanās ierīces un barjeras pret transportlīdzekļu piebraukšanu pa tuvējiem publiskajiem ceļiem.
Saistībā ar laupīšanu līdz šim ir arestēti septiņi aizdomās turētie, taču neviena no nozagtajām dārglietām līdz šim nav atgūta.
