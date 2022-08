Foto: EPA/Scanpix/LETA

Zelenskis ar Gutērrešu apspriedis arī Krievijas piekopto kodolšantāžu Zaporižjes AES. Putins piekritis ielaist ekspertus Ieteikt







Ukrainas atomenerģijas uzņēmums “Energoatom” 19.augustā ziņoja, ka Krievijas spēki plāno atslēgt funkcionējošos energoblokus pie Zaporižjas atomelektrostacijas un atvienot tos no Ukrainas elektrotīkla, informē aģentūra “Reuters”.

Uzņēmums sacīja, ka Krievija, kas kontrolē spēkstaciju Ukrainas dienvidos, gatavojas tur rīkot “liela mēroga provokāciju”. “Ir informācija, ka okupantu spēki tuvākajā laikā plāno atslēgt elektrības blokus un atvienot tos no elektroapgādes līnijām Ukrainas energosistēmai,” teikts paziņojumā.

“Šobrīd Krievijas bruņotie spēki meklē degvielas piegādātājus dīzeļģeneratoriem, kuri, domājams, ieslēdzas pēc tam, kad energobloki tiek atslēgti, trūkstot ārējai elektroapgādei kodoldegvielas dzesēšanas sistēmām,” ziņo Ukraina.

Eiropā lielāko atomelektrostaciju, martā ieņēma Krievijas spēki, bet tajā joprojām strādā Ukrainas speciālisti, lai gan tikai divi no tās sešiem reaktoriem strādā ar pilnu jaudu.

Izplatītos foto materiālos var novērot, ka izejot no rūpnīcas, ir redzamas piecas Krievijas kravas automašīnas, kas atrodas ļoti tuvu vienam no reaktoriem. Tas var norādīt, ka Krievijas spēki rada apstākļus provokācijai rūpnīcā un dezinformācijas izplatīšanai, lai vainotu Ukrainu par jebkuru bīstamu situāciju, kas notiek rūpnīcas teritorijā, skaidro ASV bāzētā domnīca “Institue for the Study of War”.

Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim Ļvivā bijusi tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, un tās gaitā puses runājušas par labības eksportu, gūstekņu jautājumu un Krievijas kodolšantāžu.

“Apspriedām iespējamos [labības iniciatīvas] attīstības virzienus, ukraiņu nelikumīgās un piespiedu deportācijas jautājumus, mūsu karavīru un mediķu atbrīvošanu no gūsta,” sociālajā tīklā “Facebook” ceturtdien pavēstīja Zelenskis.

Īpaša uzmanība tika veltīta Krievijas kodolšantāžai Zaporižjas atomelektrostacijā, norādīja prezidents.

“Šim apzinātajam teroram no agresora puses var būt globālas katastrofiskas sekas. Tāpēc ANO ir pienākums garantēt šī stratēģiskā objekta drošību, tā demilitarizāciju un pilnīgu atbrīvošanu no Krievijas karavīriem,” izsakoties par tikšanās rezultātiem, uzsvēra Zelenskis.

Zelenskim pirms tikšanās ar Gutērrešu bija sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, taču informācija par to saturu netiek sniegta.

Šobrīd Ļvivā sākušās trīspusējas Zelenska, Gutērreša un Erdogana sarunas.

Foto: AFP/Scanpix/LETA



ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs piektdien aicināja Krieviju neatslēgt no Ukrainas tīkla Zaporižjas atomelektrostaciju (AES), kas kopš marta atrodas Krievijas karaspēka kontrolē.

“Pašsaprotami, elektrība no Zaporižjas ir Ukrainas elektrība. Šis princips ir pilnībā jārespektē,” vizītes gaitā Odesā, Ukrainas dienvidos, sacīja Gutērrešs.

Kā norādīja Ukrainas atomenerģijas uzņēmums “Enerhoatom”, “ir informācija, ka krievu okupantu karaspēks plāno izslēgt reaktorus un atslēgt tos no Ukrainas energosistēmas izejas līnijām”.

Krievija arī ierobežojusi darbinieku piekļuvi AES, norādīja uzņēmums.

Vēl pagājušajā nedēļā “Enerhoatom” paziņoja, ka Krievijas karaspēks plāno Zaporižjas AES elektrību vadīt uz Krimu.

Krievija ceturtdien noraidīja ANO priekšlikumu par demilitarizētas zonas izveidi ap Zaporižjas AES Ukrainā.

Kā apgalvoja Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvis, plāns ir nepieņemams, jo tādējādi spēkstacija būtu pakļauta vēl lielākam apdraudējumam.

Krievija sagaida, ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) eksperti “tuvākajā nākotnē” apmeklēs Zaporižjas AES.

Mediji ziņo, ka pastāv domstarpības par maršrutu, kā ekspertiem vajadzētu ierasties Zaporižjas AES, un tas aizkavē viņu misijas sākumu.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa Francijas kolēģis Emanuels Makrons piektdien telefonsarunā vienojušies par nepieciešamību veikt neatkarīgu inspekciju Krievijas spēku sagrābtajā Zaporižjas atomelektrostacijā (AES).

Kā teikts Kremļa paziņojumā, abi līderi aicinājuši Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ekspertus pārbaudīt AES “pēc iespējas ātrāk” un “novērtēt reālo situāciju uz vietas”.

“Krievijas puse apliecināja gatavību sniegt aģentūras inspektoriem nepieciešamo palīdzību,” teikts paziņojumā.

Atsevišķā paziņojumā Francijas prezidenta birojs norādīja, ka Makrons “atbalstīja IAEA ekspertu misijas nosūtīšanu atbilstoši nosacījumiem, par kuriem vienojušās Ukraina un ANO”.

Francijas puse norādīja, ka Putins ir atteicies no prasības, lai IAEA komanda dotos uz AES caur Krieviju, sakot, ka tā varētu ierasties caur Ukrainu.

Putins un Makrons vēlreiz runās par šo tēmu “tuvākajās dienās pēc sarunām starp tehniskajām komandām un pirms misijas nosūtīšanas”, paziņoja Elizejas pils.

Putina un Makrona telefonsaruna bija pirmā teju trīs mēnešu laikā.