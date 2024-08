ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis skatās uz tikšanās laikā Ņujorkā 2019. gada 25. septembrī ANO Ģenerālās asamblejas kuluāros.

Zelenskis un Tramps: Vai ASV politiskās izmaiņas varētu mainīt spēles noteikumus Ukrainā?







Kijivas ierēdņi mēnešiem ilgi ir centušies izprast, ko Donalda Trampa uzvara varētu nozīmēt viņu cīņā pret Krieviju, un daudzi ir nobažījušies, ka viņa cieņpilnā attieksme pret tādiem autokrātiem, kā Vladimirs Putins un viņa pragmatiskā pieeja ārlietām, varētu izraisīt katastrofu Ukrainai. Tomēr ne visas viņu prognozes ir tik drūmas, kā varētu gaidīt, raksta “TIME”.

“Nākošais gads solās būt ļoti grūts,” žurnālam “TIME” sacīja kāda augsta Ukrainas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, lai varētu apspriest iekšējās pārrunas. Tramps, visticamāk, samazinātu palīdzību Ukrainai un mudinātu Zelenski pieņemt miera līgumu, kas ļoti izdevīgs Krievijai. Tāpat, kā iepriekšējie ASV prezidenti, Tramps varētu mēģināt atjaunot attiecības ar Vladimiru Putinu savu pilnvaru termiņa sākumā.

“Laika gaitā viņš sapratīs, ka Putinam nevar uzticēties,” saka Ukrainas amatpersona. Viņš piebilst, ka vēl svarīgāk ir tas, ka Tramps galu galā sapratīs, “ka Putinam nerūp Tramps un viņa darba kārtība. Tad mēs varētu redzēt dažas priekšrocības no Trampa nākšanas pie varas. Viņš nevēlēsies, lai Putins viņu manipulē.”

Ukrainas politiskajā elitē pēdējos mēnešos šādas cerības uz Trampa otro pilnvaru termiņu kļūst arvien populārākas. Tā tas ir daļēji Zelenska komandas spēju dēļ redzēt iespējas un projicēt pārliecību, ka neskatoties uz drūmo situāciju, ir iespējams pozitīvs rezultāts. Viņu viedokli par Trampu veido arī pastāvīgā neapmierinātība Kijevā ar prezidenta Baidena reakciju uz karu.

Svētdien, pēc Baidena izstāšanās no sacensībām, Zelenskis atzinīgi novērtēja viņa atbalstu Ukrainas cīņā pret Krieviju. “Pēdējos gados ir pieņemti daudzi spēcīgi lēmumi, un tos atcerēsies, kā drosmīgus prezidenta Baidena soļus,” teikts viņa paziņojumā.

Tomēr pēdējo divu gadu laikā Zelenskis un viņa sabiedrotie bieži sūdzējušies, ka ASV reakcija uz Krievijas iebrukumu no Baidena puses ir bijusi pārāk lēna, pārāk novilcināta un pārāk piesardzīga, baidoties no Krievijas eskalācijas. Arvien vairāk viņi uzskata, ja Tramps pārņemtu varu un kādā brīdī nolemtu palīdzēt Ukrainai, ASV atbalsts kļūtu noteicošāks.

Starp tiem, kas izplatīja šo prognozi, ir bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons, kurš nesen tikās ar Trampu Republikāņu nacionālajā konventā. “Šonedēļ runājot ar Donaldu Trampu, esmu vairāk nekā jebkad agrāk pārliecināts, ka viņam ir spēks un drosme to labot, glābt Ukrainu, panākt mieru un apturēt katastrofālo konflikta izplatību,” rakstīja Džonsons savā esejā, kas tika publicēta piektdien “DailyMail”. “Lai ko daži citi republikāņi būtu teikuši par Ukrainu pagātnē, es uzskatu, ka

Tramps saprot realitāti: Ukrainas sakāve būtu milzīga Amerikas sakāve.”

Džonsons, kuru Zelenskis uzskatīja par savu tuvāko Eiropas sabiedroto iebrukuma sākumā 2022. gadā, nav vienīgais ar šādiem argumentiem par labu Trampam. Skaidrs vairākums Kapitolija kalna republikāņu ir nobalsojuši par daudzām palīdzības paketēm Ukrainai, pēdējo reizi aprīlī, kad Kongress apstiprināja papildu palīdzību 61 miljarda dolāru apmērā. Daudzi tradicionālie republikāņi, tostarp Senāta minoritātes līderis Mičs Makkonels, ir stingri apņēmušies palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā.

Pagājušajā nedēļā, izvēloties savu kandidātu, Tramps nostājās savas partijas izolacionistiskākā spārna pusē; senators Dž.D. Venss ir bijis viens no sīvākajiem pretiniekiem amerikāņu iesaistīšanai Ukrainā. Tomēr daži Kijevā joprojām cer, ka Venss viceprezidenta amatā laika gaitā varētu mainīt savu nostāju. “Viņš ir kā svārsts,” saka augsta ranga Ukrainas amatpersona. “Viņa nostāja mainās no vienas puses uz otru,” viņš piebilda, norādot, ka Venss agrāk bija viens no Trampa spilgtākajiem republikāņu kritiķiem. Lai iegūtu Trampa un Vensa atbalstu, ukraiņi paļaujas arī uz palīdzību no saviem sabiedrotajiem Eiropā un ASV militāri industriālā kompleksa, kas gūst lielu peļņu, turpinot ieroču ražošanu Ukrainai. “Viņi var izskaidrot [Trampam], kāpēc tas dod labumu daudziem cilvēkiem Amerikā, īpaši sarkanajos štatos,” saka augstākā amatpersona. “Tas rada darba vietas. Tas atbalsta ekonomiku.”

Pēdējos mēnešos, kad Trampa reitings aptaujās ir uzlabojies, Zelenskis un viņa komanda ir strādājuši, lai stiprinātu saites ar saviem sabiedrotajiem Kongresā un citiem cilvēkiem, kas ir tuvumā Trampa kampaņai. “Mēs nevaram nostāties vienā pusē,” saka cita augsta ranga Ukrainas amatpersona, kas tieši iesaistīta šajos centienos. “Bet mums ir jārada lielāks līdzsvars.”