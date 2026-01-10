VIDEO. Soctīklos saplūcas, ārā ir putenis, pilnputenis vai sniegvilksnis?! Vai svētdien tas turpināsies – laika prognoze 0
Svētdien debesis būs lielākoties mākoņainas, daudzviet Latvijā turpināsies snigšana, vietām rietumos snigs stipri, liecina sinoptiķu prognozes. Sniega segas biezums pieaugs par 2 līdz 4 centimetriem, vietām rietumos par 5 līdz 7 centimetriem. Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi atsevišķos posmos būs slideni.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4…-9 grādiem, par kādu grādu siltāk būs Kurzemes piekrastē.
Šobrīd stiprākā snigšana un putenis Kurzemē un vietām Vidzemē, tur sliktas redzamības un aizputināto ceļu dēļ braukšanas apstākļi apgrūtināti (atsevišķos ceļu posmos ļoti apgrūtināti). Lielāko valsts daļu klāj 10-35 cm sniega. Tuvākajā diennakī stipra snigšana šaurās joslās… pic.twitter.com/Fo2re5u3Ve
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) January 10, 2026
Arī Rīgā svētdien lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.
Naktī uz svētdienu lielākajā daļā Latvijas teritorijas turpināsies snigšana, vietām sniega segas biezums palielināsies par 2 līdz 4 centimetri.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas Kurzemes piekrastē brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -7…-11 grādu robežās, Kurzemē -3…-7 grādi.
Rīgā naktī debesis aizklās mākoņi. Palaikam gaidāma snigšana, un sniga sega pieaugs vēl par dažiem centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -7…-9 grādu atzīmei.
Tikmēr soctīklos sabiedrība caur aizsnigušiem ceļiem, lēnāku satiksmi un nosalušiem deguniem priecājas par daudzus gadus tik ilgi nepiedzīvotiem sniegiem.
Īsumā par aktuālo:
– Pilnputenis ir tad, ja sniega pārnese notiek reizē ar snigšanu.
– Sniegvilksnis ir sniega pārnese gar pašu sniega segas virsu.
– Zemais putenis ir tad, ja vējš paceļ sniegu, turklāt tik augstu, ka samazinās redzamība.
Dabas un vēstures kalendārs 1981. gadam.
— Pēteris Pbrzs (@avangards) January 9, 2026
Cilvēki nezina vārdu “sniegvilksnis” un pirmo reizi to ieraugot smejas un sauc par jaunvārdu. Pēc pāris paaudzēm jaunieši domās, ka “vāgūzis” arī ir jaunvārds 😃
— Pastaru Kristaps (@kripast) January 8, 2026
Tumsā vēl iespaidīgāk. pic.twitter.com/G8pqH7dCo2
— Alise Pabērza (@alise_paberza) January 9, 2026
Sniegvilksnis pic.twitter.com/LmYGr5QObl
— Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) January 9, 2026
Kā šonedēļ uzzināju, pareizi tas saucās sniegvilksnis 😉 bet jā, velk ne pa jokam
— Mara Vitola (@MaraVitola2) January 9, 2026
Čoms pus5 no rīta atsūtija, ka ieputināts 5km no mājām. Cerams, ka dzīvs.
— Janis Vitkovskis (@Janchelis) January 10, 2026
Te viss šorīt ir pusizbraucams, beidzot īdta ziema👌😆
— Gatis Madžiņš (@Madzins) January 10, 2026
Šis jau ir ok, ceļu redz. Mums kādreiz laukos bijis tā, ka zinām tikai virzienu, ceļu neredz, un tad brauc, kamēr sāk kratīt, un tad atlak mēģina piestūrēt tā.lai nekratās, jo nu jāmēģina tikai tā ceļu uztaustīt. 🙂
— Naivā no laukiem (@NaivaaLaukje) January 10, 2026
A10 apm 10:00 pic.twitter.com/p7kmCoW10T
— Pēcis_⒰⒪⒮⒤⒮ (@UOsis) January 10, 2026
Salnēnu sniega drāma šorīt. Ar labām beigām 🤍
Mani viesi un mans šīs dienas varonis traktorā 😍
Ps. Tā nav pļava, tas ir ceļš… pic.twitter.com/tAFOyRAm1N
— Linda Mūrniece (@murniecelinda) January 10, 2026
Mēs bez traktora rokam. Mūsu ceļš izskatījās līdzīgi. Tikai drusku īsāks tas rokamais posms.
Bet nu ir tak smuki! Tikai mugura tagad sāp. 😄
— Margita Deičmane (@toadbeauty) January 10, 2026
❗️🌨️Ilgstošas snigšanas un zemā puteņa dēļ šodien pusdienlaikā ļoti sarežģīti braukšanas apstākļi ir daudzviet Kurzemē un Zemgalē. Lai pēc iespējas uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbus veic 119 ziemas tehnikas vienības. Pavisam ceļi tiks notīrīti tikai pēc… pic.twitter.com/ajahQzCXS2
— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 10, 2026
Tas nav putenis, putenis ir kad snieg sniegs un ir stiprs vējš, te sniegs nesnieg, bet stiprais vējš pārvieto sniegu no punkta A uz B 🥲
— Mr.ES (@MR_ES91) January 10, 2026