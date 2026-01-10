Ekrānšāviņi no “X”

LETA, LA.lv
15:29, 10. janvāris 2026
Svētdien debesis būs lielākoties mākoņainas, daudzviet Latvijā turpināsies snigšana, vietām rietumos snigs stipri, liecina sinoptiķu prognozes. Sniega segas biezums pieaugs par 2 līdz 4 centimetriem, vietām rietumos par 5 līdz 7 centimetriem. Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi atsevišķos posmos būs slideni.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4…-9 grādiem, par kādu grādu siltāk būs Kurzemes piekrastē.

Arī Rīgā svētdien lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.

Naktī uz svētdienu lielākajā daļā Latvijas teritorijas turpināsies snigšana, vietām sniega segas biezums palielināsies par 2 līdz 4 centimetri.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas Kurzemes piekrastē brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -7…-11 grādu robežās, Kurzemē -3…-7 grādi.

Rīgā naktī debesis aizklās mākoņi. Palaikam gaidāma snigšana, un sniga sega pieaugs vēl par dažiem centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz -7…-9 grādu atzīmei.

Tikmēr soctīklos sabiedrība caur aizsnigušiem ceļiem, lēnāku satiksmi un nosalušiem deguniem priecājas par daudzus gadus tik ilgi nepiedzīvotiem sniegiem.

