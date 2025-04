Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/PKS “Straupe”

Pagājušajā nedēļā epidemiologi atklāja, ka piena ražošanas uzņēmums “Straupe” ir apgādājis ar piena produktiem 14 bērnudārzus, kuros ir konstatēti E. coli baktērijas gadījumi, bet vairāki uzņēmuma darbinieki ir inficējušies ar šo baktēriju. Drošības nolūkos tika apturēta vienas uzņēmuma fasēšanas līnijas darbība un atsaukta produkcija. Pēc papildu pārbaudēm līnijas darbība atjaunota, un mazumtirgotāji sola jau tuvākajās dienās atjaunot sadarbību ar uzņēmumu.

Otrdien, 15. aprīlī, dienas vidū Rīgas Centrāltirgū piensaimnieku korporatīvās sabiedrības “Straupe” tirdzniecības vietā cilvēku nebija daudz. Arī pārdevēja atzina, ka pēdējās dienās pircēju ir kļuvis ievērojami mazāk.

Tomēr vairums tirgū sastapto cilvēku stāstīja, ka pirka un arī pirks “Straupes” produkciju, jo neuzskata, ka situācija, kurā konstatēts, ka “Straupes” darbinieki bija inficēti ar bīstamo E. coli baktēriju, būtu iemesls tam, lai boikotētu vietējo uzņēmumu.

“Man ļoti patīk sviests un kefīrs viņu, un piens, un biezpienu ņemam “Straupes” veikalos Purvciemā, tur ņemam, labi viss bija. [..] Nē, nekad nebija tādu [domu atturēties no viņu produkcijas pirkšanas], viss kārtībā, veselība laba pagaidām, pat neuztraucamies.”

“Nu, es atbalstu “Straupes” uzņēmumu, patīk, ka cilvēki strādā ar rokām, un es domāju, ka valstij jāaizsargā savi uzņēmumi. Un es tiešām uzskatu, ka tas ir pilnīgs absurds, kas tiek izplatīts ziņās, ka darbinieki, kuriem ir kaut kādas baktērijas, tagad inficēja bērnus. Man pašai ir bērni, viņi neapmeklē valsts mācību iestādes, mēs lietojam “Straupes” produkciju, un mēs neesam slimi. Domāju, vai nu tas ir pasūtījums kādu konkurentu, vai arī vienkārši atrada, uz ko novelt vainu, un piesedz īstos vainīgos. Manuprāt, ir jāizmeklē nopietni, nevis vienkārši šādā veidā jānoveļ vaina. Kaut kur jāatrod, un es neredzu, ka tas tiek darīts.”

“Jebkuram pārtikas ražotājam var atnākt darbinieks ar dizentēriju, ar ko gribat, es viņus nenolieku. Redzat, nopirku biezpienu. Tāda situācija var būt pilnīgi katram, kas pako pārtiku jebkurā uzņēmumā.”

“Es kādreiz pirms pensijas izvadāju no Cēsīm pienu no kombināta. Tā kā tās visas ir muļķības. Es tos bunduļus un traukus un visu tvaicēju. Neticu.”

“Es domāju, ka tāda ažiotāža ir absolūti nevajadzīga un kaut kāda vainīgā meklēšana, jo es domāju, ka šī produkcija tiešām ir brīnišķīga. Un beigu galā, cik es sapratu no visa tā, neviens jau nav atradis, ka tieši produkcijā būtu šīs baktērijas, tā kā es saprotu, atrastos uz darbinieku rokām. Nu, līdz ar to tātad neapstiprinājās fakts, ka būtu šie bērniņi inficējušies no šīs produkcijas.”

Mazumtirgotāji SIA “Elvi Latvija” un SIA “Rimi Latvia” pilnībā apturēja piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe” produktu tirdzniecību, jo Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uz laiku daļēji ierobežoja kooperatīva darbību, konstatējot enterohemorāģiskās E. coli infekcijas saslimšanas gadījumus uzņēmuma darbiniekiem.

Tagad gan SIA “Rimi Latvia” pārstāve Inga Bite, gan arī SIA “Elvi Latvija” valdes locekle Laila Vārtukapteine Latvijas Radio informēja, ka jau šīs nedēļas laikā uzņēmuma “Straupe” produkti atgriezīsies veikala plauktos. Bet iedzīvotāji nav vērsušies veikalos ar lūgumu atmaksāt naudu par iegādāto “Straupes” produkciju, lai gan tāda iespēja pastāv līdz 25. aprīlim.

“Straupe” pārstāve Iveta Dzērve Latvijas Radio informēja, ka uzņēmums atsāka ražošanu ar pilnu jaunu, bet, lai aplēstu zaudējumus, būs nepieciešama aptuveni nedēļa. Viņa gan norādīja, ka zaudējumi nebūs kritiski uzņēmuma nākotnei, bet tam būs jāatgūstas no finansiālajiem un reputācijas zaudējumiem.