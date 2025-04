Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe” Publicitātes foto

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atļāvis piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai “Straupe” pilnībā atsākt manuāli fasēto piena produktu ražošanu un tirdzniecību, aģentūru LETA informēja dienestā.

PVD pagājušās nedēļas beigās piesardzības nolūkos uz laiku apturēja vienas “Straupes” fasēšanas līnijas darbu, jo no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tika saņemta informācija, ka vairāku uzņēmuma darbinieku analīzēs konstatēta patogēnās mikrofloras jeb patogēno E.Coli klātbūtne.

PVD atzīmē, ka pirmdien, 14.aprīlī, uzņēmumā notika atkārtota pārbaude, lai pārliecinātos, vai ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai turpmāk uzņēmums varētu pilnā apmērā garantēt patērētājiem saražotās produkcijas drošumu.

Ņemot vērā to, ka uzņēmums ir veicis tīrīšanas un dezinfekcijas darbus, atkārtoti apmācījis personālu higiēnas jautājumos un apņēmies nepieļaut slimu darbinieku piedalīšanos ražošanas procesos, PVD atļāva uzņēmumam atjaunot apturētās fasēšanas līnijas darbu.

Dienestā uzsver, ka līdz šim laboratoriski izmeklētie “Straupe” ražotie produkti bijuši atbilstoši prasībām. Vairāku produktu laboratoriskā testēšana vēl turpinās.

Tāpat “Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis uzsver, ka PVD lēmums ļauj uzņēmumam atsākt manuāli fasēto un sveramo “Straupes” produktu ražošanu pilnā jaudā, kā arī tas norāda uz kooperatīva ražoto produktu drošumu.

LETA jau vēstīja, ka uzņēmumā tika apturēta fasēšanas līnija, kurā produkti manuāli tika pildīti atkārtoti izmantojamos traukos.

Uzņēmums ar šiem produktiem apgādājis 14 izglītības iestādes laikā, kad ar E.Coli izraisītu zarnu infekciju saslima vairāki šo iestāžu audzēkņi dažādos Latvijas reģionos. Veicot pārbaudes pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas blokos, PVD ņēma dažādu pārtikas produktu, tostarp piena produktu, gaļas, augļu un dārzeņu, kā arī gatavo ēdienu paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai.

Produktu fasēšanas līnijas darbs, kurā produktu fasēšana notiek automatizēti, netika apturēta, jo šajā posmā produkti nenonāk saskarē ar darbiniekiem.

Tāpat “Straupe” iepriekš informēja, ka līdz 11.aprīlim laboratoriskās pārbaudēs E.coli baktērijas klātbūtne nebija apstiprināta nevienā produkcijas veidā, kā arī ņemtajos paraugos no ražošanas iekārtām, taras vai darbinieku rokām

Savukārt mazumtirgotāji SIA “Elvi Latvija” un SIA “Rimi Latvia” uzreiz pēc PVD paziņojuma pilnībā apturēja “Straupe” produktu tirdzniecību.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no cilvēku normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

“Straupe” 2024.gadā strādāja ar 9,637 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa bija 334 459 eiro, kas ir par 1,3% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina informācija “Firmas.lv”.

Kooperatīvs “Straupe” reģistrēts 1993.gadā. “Straupe” ražo un tirgo pienu, paniņas, jogurtu, sieru un citus piena produktus.