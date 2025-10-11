“Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības.” Igaunija uz laiku slēdz pārejas punktu ar Krieviju 33
Igaunijas Policijas un robežsardzes dienests (PPA) piektdienas vakarā uz laiku slēdza satiksmi caur Sātses “zābaku” Igaunijas austrumu pierobežā, pēc tam, kad robežsargi pamanīja neparasti lielu grupu kustību Krievijas pusē, vēsta “ERR”.
PPA publiskoja arī video, kurā redzami septiņi bruņoti vīrieši, stāvot uz ceļa. Policija norāda, ka šī rīcība paredzēta, lai novērstu iespējamās provokācijas vai starpgadījumus un nodrošinātu vietējo iedzīvotāju drošību.
“Piektdien mūsu patrulējošie darbinieki visas dienas garumā novēroja, ka Sātses zābaka apkārtnē Krievijas pusē aktivitāte ir ievērojami lielāka nekā parasti. Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības pie robežas un tās tuvumā. Pēc formas tas noteikti nebija robežsardzes personāls,” sacīja Dienvidu prefektūras operāciju vadītāja Kinters Pedoskis.
Viņš skaidroja, ka jau no plkst. 15.00 bruņotās grupas pārvietojās uz maģistrāles, kas šķērso Sātses “zābaku”. “Sākumā viņi staigāja ceļa malā, bet pēc brīža izveidoja rindu pāri ceļam. Mums tas skaidri liecināja par iespējamu draudu situāciju. Mēs sākām apturēt transportlīdzekļus abās Sātses zābaka pusēs un izskaidrojām viņiem situāciju, brīdinājām par patruļām šajā apgabalā, lielākā daļa autovadītāju turpināja ceļu, daži pat pagriezās atpakaļ. Robežsardze lūdza Krievijas pusei informāciju par to, kas notiek viņu apgabalā. Krievijas puses atbilde bija, ka viņi tur neko nedara, ka tās ir pilnīgi normālas darbības. Mums tā bija bīstama situācija, kurā mums bija jāpieņem lēmums uz laiku slēgt ceļu, kas ved caur Sātses zābaku,” sacīja Pedoskis.
Sātses zābaks r Krievijas teritorija 115 hektāru platībā, kas iestiepjas Igaunijas teritorijā pie Veru apriņķa Setomā pagasta. Apgabala forma kartē atgādina zābaku, no kurienes ir cēlies nosaukums.
Lai šķērsotu Sātses zābaka teritoriju, ar automašīnu jāveic 900 m garš ceļš, to nedrīkst šķērsot kājām vai apstāties. Ja mašīna apstājas vai cilvēki cenšas šķērsot to kājām, tie var tikt arestēti un pēc nopratināšanas un soda samaksāšanas atlaisti brīvībā.
❗️🇪🇪Estonia has closed the Saatse border crossing due to the detection of large armed 🇷🇺Russian groups near the border. pic.twitter.com/J3XCHjHlLe
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 11, 2025