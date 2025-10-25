Zviedrija gatavo sūtīšanai uz Latviju balatjonu ar pretgaisa aizsardzības spējām 0
Saskaņā ar Zviedrijas Bruņoto spēku plāniem nākamgad Latvijā ieradīsies Zviedrijas armijas bataljons, kas būs pastiprināts ar vairākām pretgaisa aizsardzības lielgabala kaujas mašīnu vienībām, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā (AM).
Zviedrijas Bruņotie spēki
“Revingehed” poligonā. Šī vienība, kas joprojām saglabā samazināta manevru bataljona struktūru, būs pastiprināta ar jaunu spēju – pretgaisa aizsardzības vienībām, kas aprīkotas ar pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīnām.
Pretgaisa aizsardzības vienību mērķis ir uzlabot bataljona spēju savlaicīgi atklāt un neitralizēt gaisa mērķus, tostarp dronus un helikopterus, taktiskā līmenī.
Oktobrī pretgaisa lielgabalu kaujas mašīnu apkalpes “Revingehed” poligonā veica intensīvas kaujas apmācības, sadarbojoties ar “Helikopter 15” vienībām no Zviedrijas Helikopteru flotiles. Mācībās tika iesaistīts arī civilais helikopters, nodrošinot reālistisku un daudzveidīgu treniņu vidi.
Pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīna daudzējādā ziņā līdzinās kājnieku kaujas mašīnai “Stridsfordon 90”, taču ir aprīkota ar uzraudzības un izlūkošanas radaru un augstāku lielgabala pacēluma leņķi, kas ļauj efektīvi cīnīties ar zema augstuma gaisa mērķiem.
Kā norāda AM, minētā Zviedrijas armijas bataljona izvietošana Latvijā stiprinās NATO kolektīvo drošību un nodrošinās papildu aizsardzības spējas aliansei stratēģiski nozīmīgajā austrumu flangā.
Jau ziņots, ka Latvijā izvietoto sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.
Zviedrijas karavīri Latvijā ieradās šogad janvārī.