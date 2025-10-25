Zviedru karavīri ierodas Rīgā, Latvijā, 2025. gada 18. janvārī. Zviedrija pievienojas NATO Daudznacionālajai brigādei Latvijā uz ilgtermiņa pamata, nosūtot vienu mehanizēto kājnieku bataljonu ar līdz pat 600 karavīriem.
Zviedru karavīri ierodas Rīgā, Latvijā, 2025. gada 18. janvārī. Zviedrija pievienojas NATO Daudznacionālajai brigādei Latvijā uz ilgtermiņa pamata, nosūtot vienu mehanizēto kājnieku bataljonu ar līdz pat 600 karavīriem.
Foto. Scanpix/LETA/ EPA/TOMS KALNINS

Zviedrija gatavo sūtīšanai uz Latviju balatjonu ar pretgaisa aizsardzības spējām 0

LETA
13:23, 25. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Saskaņā ar Zviedrijas Bruņoto spēku plāniem nākamgad Latvijā ieradīsies Zviedrijas armijas bataljons, kas būs pastiprināts ar vairākām pretgaisa aizsardzības lielgabala kaujas mašīnu vienībām, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Reklāma
Reklāma

Zviedrijas Bruņotie spēki

“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk 1
TV24
Tramps izvirza ultimātu Ukrainai: nekavējoties jāpārtrauc uguns esošajā frontes līnijā
Lasīt citas ziņas
turpina aktīvi gatavoties nākamajam Latvijas izvietojumam, kura karavīri pašlaik tiek apmācīti un kopīgi vingrinās

“Revingehed” poligonā. Šī vienība, kas joprojām saglabā samazināta manevru bataljona struktūru, būs pastiprināta ar jaunu spēju – pretgaisa aizsardzības vienībām, kas aprīkotas ar pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīnām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sarkanais brīdinājums dabīgās šokolādes cienītājiem: Kas slēpjas tavā batoniņā – krīze strauji maina tā sastāvu
Veselam
Pētnieki brīdina! Aptaukošanās bērnībā ietekmē dzimumlocekļa izmēru
Veselam
Infekcijas bumba uz tava galda – ķiršu tomāti izraisa paniku Eiropas valstīs

Pretgaisa aizsardzības vienību mērķis ir uzlabot bataljona spēju savlaicīgi atklāt un neitralizēt gaisa mērķus, tostarp dronus un helikopterus, taktiskā līmenī.

Tas ir būtisks solis Zviedrijas un NATO kolektīvās aizsardzības spēju stiprināšanā Baltijas reģionā, norāda AM.

Oktobrī pretgaisa lielgabalu kaujas mašīnu apkalpes “Revingehed” poligonā veica intensīvas kaujas apmācības, sadarbojoties ar “Helikopter 15” vienībām no Zviedrijas Helikopteru flotiles. Mācībās tika iesaistīts arī civilais helikopters, nodrošinot reālistisku un daudzveidīgu treniņu vidi.

Pretgaisa aizsardzības lielgabalu kaujas mašīna daudzējādā ziņā līdzinās kājnieku kaujas mašīnai “Stridsfordon 90”, taču ir aprīkota ar uzraudzības un izlūkošanas radaru un augstāku lielgabala pacēluma leņķi, kas ļauj efektīvi cīnīties ar zema augstuma gaisa mērķiem.

Kā norāda AM, minētā Zviedrijas armijas bataljona izvietošana Latvijā stiprinās NATO kolektīvo drošību un nodrošinās papildu aizsardzības spējas aliansei stratēģiski nozīmīgajā austrumu flangā.

Jau ziņots, ka Latvijā izvietoto sabiedroto brigāde apvieno karavīrus no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas.

Zviedrijas karavīri Latvijā ieradās šogad janvārī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Polijā “ukraiņu leģionā” pieteikušies tūkstošiem cilvēku: Viņi vēlas kalpot savai valstij un nomainīt frontē esošos
Kariņš: NATO spēki nav teorētiski uz papīra, dalībvalstu karavīri jau ir Latvijā. Spēki pakāpeniski augs līdz brigādes līmenim
VIDEO. Baltijas fašisti izplata video, apgalvojot, ka sākuši formēt brīvprātīgo bataljonus karam Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.