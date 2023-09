Bērnu nogrūž no tilta, met viņam ar pudeli, jo viņš runājis ukrainiski.. Vācijā pret Ukrainas bēgļiem jūtama “vācu etnisko krievu” agresija

Sākta izmeklēšana par 10 gadus veca ukraiņu zēna slepkavības mēģinājumu pēc tam, kad kāds vīrietis Lejassaksijas Einbekas pilsētā uzbrucis bērnu grupai par to, ka viņi runājuši ukraiņu valodā. Uzbrukums notika aptuveni pulksten 18:40 26. augustā.

Kā liecina policijas izmeklēšana, vairāki ukraiņu bērni stāvēja pie tilta, kad kāds nepazīstams vīrietis sāka sūdzēties par viņiem. Viņš lika bērniem runāt krieviski un teica, ka Ukraina sākusi karu. Valoda, kurā runā vīrietis, gan nav precizēta.

Prokuratūra apgalvo, ka vīrietis kādu meitenei parāvis aiz matiem, pēc tam satvēris 10 gadus vecu zēnu un iemetis pāri margām kanālā.

Zēns atsitās pret tilta dzelzs sijām, guvis galvas un kreisās kājas traumas.

Tiek meklēts vīrietis, kurš ir aptuveni 40-45 gadus vecs un bija ģērbies zilā T-kreklā, melnā cepurē un džinsa šortos. Ģenerālprokurors uzbrukumu uzskata par politiski motivētu, vēsta laikraksts “Die Welt”, kas atšķirībā no citiem vietējiem medijiem atzīmē, ka uzbrucējs runājis krieviski.

Uzbrukums izpelnījās momentānu nosodījumu. Eiropas Noturības centra direktors Sergejs Sumlenijs laikrakstam Telegraph sacīja: “Tas skaidri parāda naida līmeni noteiktā un lielā grupā, kas dzīvo Vācijā. Daudzi sevi identificē ar Krieviju un Padomju Savienību – viņi skatās Krievijas TV un ir pilnībā izskaloti ar Krievijas propagandu.”

“Tas ir standarta antiukrainisma līmenis, ko jūs redzat krievu vidū, gatavība ienīst, izraisīt sāpes un pat bez izšķirības nogalināt tikai tāpēc, ka šis cilvēks runā ukraiņu valodā.”

Uzbrukumi ukraiņiem Vācijā ir dramatiski pieauguši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pagājušā gada februārī.

Vācijas atbalsts Ukrainai kopš kara sākuma ir tikai pieaudzis, sadusmojot gan etniskos krievus, gan vācu galēji labējos.

Augusta beigās Čehijas policija aizturēja un sāka nopratināt kādu citu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par brutālu uzbrukumu divām ukraiņu sievietēm Plasī pilsētā Čehijas Pilzenes apgabala ziemeļos.

🔴 Ukraine’s refugees face ‘unprovoked’ aggression from German population of ethnic Russians over support for Kyiv https://t.co/nm1k4qrZL2

— The Telegraph (@Telegraph) September 3, 2023