12 lietas, kas tev piederēja 90. gados, bet tagad ir bagātības vērtas 0
Sagatavojieties justies veci, bet arī – bagāti. Daudzas lietas, ko bērnībā mīlējām, šodien kļuvušas par kolekcionāru sapni.
Ja bērnību pavadījāt 90. gados un joprojām glabājat vecās rotaļlietas vai videokasetes, iespējams, tieši jūsu mājās slēpjas vesela bagātība.
Medijs “Metro” apkopojis pieprasītākos 90. gadu priekšmetus, kuri tagad ir ļoti vērtīgi. Zināms arī, cik daudz par tiem jūs varētu saņemt.
Fērbijs
Leģendārais Fērbijs bija viena no 90. gadu pieprasītākajām rotaļlietām. Ja jums vēl ir saglabājies oriģinālais, ierobežotas tirāžas vai rets eksemplārs, tad ziniet – tā vērtība var sasniegt 200 eiro, bet īpaši reti eksemplāri tiek pārdoti par vēl lielāku summu.
Bārbija
Vecās Bārbijas lelles. Īpaši ierobežota izdevuma modeļi ir ļoti pieprasīti. Ja lelle ir oriģinālajā kastē un lieliskā stāvoklī, vērtība tikai pieaug. Cenas dažādiem komplektiem atšķiras, bet vietnē “eBay” lelles tiek pārdotas sākot no 100 eiro. Atkarībā no stāvokļa un retuma, cena var sasniegt pat 800 eiro.
Pokemonu kārtis
Ja domāji, ka Pokemonu kāršu trakums ir beidzies, tad esi kļūdījies. Īpaši retas kārtis, piemēram, 1999. gada “1st Edition Holo Charizard” kārts, izsolē tika pārdota par iespaidīgu summu – 420 000 ASV dolāriem. Tāpēc noteikti pārskatiet savus krājumus – varbūt tur mīt jūsu lielākais dārgums.
“Spice Girls” lelles
Oriģinālās “Spice Girls” lelles, kas izlaistas 1997.–1999. gadā, tagad maksā aptuveni 135 eiro par pilnu komplektu. Tās varbūt nav dārgākās kolekcionāru preces, bet noteikti joprojām atrastos pa kādam slavenās grupas fanam, kas priecātos par šādu ieguvumu savā īpašumā.