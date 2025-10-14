12 lietas, kas tev piederēja 90. gados, bet tagad ir bagātības vērtas 0

LA.LV
7:56, 14. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Sagatavojieties justies veci, bet arī – bagāti. Daudzas lietas, ko bērnībā mīlējām, šodien kļuvušas par kolekcionāru sapni.

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu
Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu
Lasīt citas ziņas

Ja bērnību pavadījāt 90. gados un joprojām glabājat vecās rotaļlietas vai videokasetes, iespējams, tieši jūsu mājās slēpjas vesela bagātība.

Medijs “Metro” apkopojis pieprasītākos 90. gadu priekšmetus, kuri tagad ir ļoti vērtīgi. Zināms arī, cik daudz par tiem jūs varētu saņemt.

Fērbijs

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA
“Katru reizi, ieskatoties spogulī…” Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam
Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu

Leģendārais Fērbijs bija viena no 90. gadu pieprasītākajām rotaļlietām. Ja jums vēl ir saglabājies oriģinālais, ierobežotas tirāžas vai rets eksemplārs, tad ziniet – tā vērtība var sasniegt 200 eiro, bet īpaši reti eksemplāri tiek pārdoti par vēl lielāku summu.

Bārbija

Vecās Bārbijas lelles. Īpaši ierobežota izdevuma modeļi ir ļoti pieprasīti. Ja lelle ir oriģinālajā kastē un lieliskā stāvoklī, vērtība tikai pieaug. Cenas dažādiem komplektiem atšķiras, bet vietnē “eBay” lelles tiek pārdotas sākot no 100 eiro. Atkarībā no stāvokļa un retuma, cena var sasniegt pat 800 eiro.

Pokemonu kārtis

Ja domāji, ka Pokemonu kāršu trakums ir beidzies, tad esi kļūdījies. Īpaši retas kārtis, piemēram, 1999. gada “1st Edition Holo Charizard” kārts, izsolē tika pārdota par iespaidīgu summu – 420 000 ASV dolāriem. Tāpēc noteikti pārskatiet savus krājumus – varbūt tur mīt jūsu lielākais dārgums.

“Spice Girls” lelles

Oriģinālās “Spice Girls” lelles, kas izlaistas 1997.–1999. gadā, tagad maksā aptuveni 135 eiro par pilnu komplektu. Tās varbūt nav dārgākās kolekcionāru preces, bet noteikti joprojām atrastos pa kādam slavenās grupas fanam, kas priecātos par šādu ieguvumu savā īpašumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ja tu uzaugi bez interneta, šīs lietas tev joprojām šķiet normālas, bet citiem – tīrās mocības
RAKSTA REDAKTORS
Bērna kopšanas atvaļinājuma līkloči 90. gadu sākumā. Neuzmanības dēļ tie ietekmē šābrīža pensijas apmēru
Kokteilis
Ja uz ballīti ierodaties šādos apavos, jūs oficiāli tiekat uzskatīts par vecu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.