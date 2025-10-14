Ar mūsu redakciju sazinājās iedzīvotāji no Teikas apkaimes, kuriem burtiskā nozīmē paliek grūti elpot. Sākoties apkures sezonai, kādā pagalma ēkā, kas atrodas netālu no dzīvojamajām mājām, zemu esošs skurstenis sāk pamatīgi dūmot. Tik pamatīgi, ka iedzīvotāji nezina, kur likties. Pēc viņu teiktā skurstenis kūp katru dienu, izdalot biezus, nepatīkamus dūmus. Iedzīvotāji ir vērsušies “Vides SOS”, bet ir nepatīkami pārsteigti, ka nav sekojusi reakcija.
“Es nezinu, kā dzīvo tuvāk esošo namu iedzīvotāji, ja pat manā mājā, kas atrodas nedaudz tālāk, pat caur logu un durvju šķirbām ieplūst dūmi. Esam par to jau arī sūdzējušies vides dienestam, taču nekas nemainās. Kā pilsētā, intensīvi apdzīvotā vietā vispār pieļaujami tik zemu esoši un dūmojoši skursteņi?”
Sazinājos ar Valsts vides dienesta (VVD) pārstāvjiem, lai noskaidrotu vairāk par šo situāciju, un rastu atbildes, ko iedzīvotājiem iesākt.
VVD pārstāvji apstiprināja, ka par minēto pagalmu un ēku sūdzības tiešām ir saņemtas.
“Valsts vides dienesta Operatīvais koordinācijas centrs ir saņēmis sūdzības par nepatīkamu smaku. Pirmā informācija par smaku šajā adresē tika saņemta 2022.gadā. VVD norāda, ka dienesta kompetencē neietilpst privātgarāžu darbības uzraudzība, izņemot gadījumus, ja tiek konstatēta vides piegružošana, piesārņošana ar naftas produktiem vai ķīmiskām vielām, vai ja arī ir ierīkota kurtuve un uzstādītā katla jauda ir lielāka par 200 kW.
Sadedzināšanas iekārtu, kuras nominālā ievadītā siltuma jauda vienāda vai lielāka par 0,2 MW un mazāka par 5 MW, un kurā kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo VVD ir jāreģistrē C kategorijas piesārņojošā darbībā. Dienests tiesīgs reģistrēt C kategorijas darbību (autoremontdarbnīcai), ja to pieļauj pašvaldības teritorijas plānojums.
Bet iedzīvotāji sūdzas joprojām! To apstiprina arī VDD pārstāvju sacītais, ka šogad par konkrēto objektu saņemtas atkārtotas sūdzības. Dienests sola rīkoties.
VVD pārstāvji norāda: “Saņemtā informācija tika nodota Vides inspektoram, lai plānotu pārbaudes veikšanu un novērtētu aktuālo situāciju un vides prasību izpildi. Vienlaikus norādām, ka Rīgas domes saistošie noteikumi (Nr. RD-24-260-sn “Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei”) nosaka siltumapgādes sistēmas iekārtu reģistrācijas, uzskaites un uzraudzības kārtību, kā arī to, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās siltumapgādes sistēmas iekārtas uzrauga Pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra.””
Izvērtējot situāciju, cilvēki tiek aicināti ziņot arī pašvaldības policijai. “Mājsaimniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu un dzīvojamo māju apkures sistēmas kontrolē pašvaldība. Ja tiek konstatēta nelikumīga dedzināšana, par to jāziņo pašvaldības policijai. Savukārt, ja pārkāpums notiek piesārņojošas darbības veicēja teritorijā vai ir aizdomas par nelegālu saimniecisko darbību, aicinām ziņot VVD, zvanot pa tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.”
Dienests uzsver, ka konkrētajā gadījumā, ja būs tāda nepieciešamība, inspektori atkārtoti vērsīs pašvaldības uzmanību notiekošajam īpašumā.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!