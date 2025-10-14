Otrdien Latvijā mainīgi laikapstākļi – brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem… 0
Otrdien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudzviet līs, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi galvenokārt būs īslaicīgi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā palaikam līs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un gaisa temperatūra nepārsniegs +10 grādus.
Laikapstākļus ietekmē ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens 1014-1019 hektopaskāli jūras līmenī.