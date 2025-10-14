Ilustratīvs foto. Rīga, Vērmanes dārzs.
Otrdien Latvijā mainīgi laikapstākļi – brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem… 0

LETA
7:21, 14. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule un daudzviet līs, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi galvenokārt būs īslaicīgi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6..+11 grādiem.

Rīgā palaikam līs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un gaisa temperatūra nepārsniegs +10 grādus.

Laikapstākļus ietekmē ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens 1014-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

