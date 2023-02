18. gs. sieviešu žurnāls. Arhīva foto

1693. gada 17. februārī. Sieviešu žurnālu priekštecis







Viesturs Sprūde

Pirms 330 gadiem Londonā kā divu lappušu avīze sāka iznākt pasaulē pirmais īpaši sievietēm paredzētais preses izdevums – nedēļraksts “The Ladies’ Mercury”. Par tā izdevēju un idejas autoru uzskata uzņēmēju Džonu Dantonu, kurš 17. gadsimta beigās bija sācis izdot mēnešrakstu “Athenian Mercury”, kas tolaik jau bija iekarojis krietnu ietekmi Londonas pilsoniskajās aprindās. “Athenian Mercury”, ko uzskata par vienu no pirmajiem mūsdienu izpratnes periodiskajiem izdevumiem Anglijā un Eiropā, aplūkoja visplašāko tematu loku, sākot no literatūras un zinātnes un beidzot ar dzimumu attiecību jautājumiem. Dantons bija konstatējis, ka liela daļa viņa mēnešraksta pircēju un lasītāju ir dāmas, tādēļ attiecību daļu izlēma nodalīt. “The Ladies’ Mercury” bija iecerēts kā padomu sniedzējs dažādos jautājumos un solījās atbildēt uz “visiem jaukākajiem un zinātkārajiem jautājumiem par sieviešu dzimuma mīlestību, laulību, uzvešanos, ģērbšanos un humoru neatkarīgi no tā, vai jautātājas ir jaunavas, sievas vai atraitnes”. Par rediģētājām un jautājumu atbildētājām uzdevās kāda anonīma “lēdiju biedrība”, aiz kuras, kā uzskata pētnieki, stāvēja tas pats Dantons, kurš oficiāli savu saistību ar jaunu izdevumu neatzina, kaut pats droši vien sacerēja pirmajos izdevumos publicētās “vēstules”. Vienā no tām, piemēram, tika jautāts, vai lēdijai kāzu naktī jāsimulē jaunavības zaudēšana, ja tā īstenībā sen zaudēta iepriekšējās attiecībās. Atbilde bija noliedzoša.

“The Ladies’ Mercury” iznāca vien četras reizes, un īsti nav skaidrs, kāpēc drukāšana pārtrūka. Iespējams, Dantons izrēķināja, ka peļņa tomēr ir pārāk maza un dažu jomu nodalīšana kaitēs universālā “Athenian Mercury” popularitātei. Par spīti izdevuma īsajam mūžam, ideja bija dzimusi un 18. gadsimta sākumā Anglijā turpinātāji tai radās viens pēc otra. Latvijā tieši sieviešu auditorijai mērķēti izdevumi sāka parādīties pagājušā gadsimta 20.–30. gados, taču jāņem vērā, ka Vācijā izdotie sieviešu žurnāli Latvijas teritorijā bija pieejami vēl pirms Pirmā pasaules kara, turklāt pirmais modes žurnāls latviešu valodā “Modes Vēstnesis” sāka iznākt 1900. gadā Jelgavā.