Kas notiktu, ja tu ieietu melnajā caurumā? Zinātnieks atklāj šausminošo ietekmi uz cilvēka ķermeni 9
Pēc Vandeirbīltas universitātes fiziķa profesora Roberta Šerera teiktā, rezultāti būtu šausminoši, vēsta “Daily Mail”.
Profesors Šerers saka: “Pietiekami liels primordiāls melnais caurums, apmēram asteroīda lielumā vai lielāks, radītu nopietnus ievainojumus vai nāvi, ja tas tev pārietu pāri. Tas būtu kā šāviens.”
Primordiāls melnais caurums ir melnā cauruma veids, kas izveidojies pašos Visuma sākuma mirkļos, kad milzīgas matērijas mākoņi sabruka.
Lai gan šobrīd tie ir tikai teorētiski, šie melnie caurumi varētu visā Visumā lēnām klīst un sarukt pēdējo 13,8 miljardu gadu laikā.
Neskatoties uz ārkārtīgo mazo izmēru, profesora Šerera aprēķini liecina, ka saskarsme ar šiem dīvainajiem objektiem varētu būt letāla.
Kad melnais caurums sadurtos ar ķermeni, tas sāktu nodot milzīgu enerģiju divās formās: supersoniskā šoka viļņos un paisuma spēkos. Supersoniskais šoks rodas, kad kaut kas pārvietojas ātrāk par skaņas ātrumu un izstaro enerģijas sprādzienu konusā.
Melnā cauruma gadījumā šie šoka viļņi izplatītos no tā trajektorijas, ejot cauri ķermeņa audiem.
Prof. Šerers salīdzina šī trieciena spēku ar lielkalibra šāvienu, kas izdala enerģiju ķermenī, ejot tam cauri. Ja melnā cauruma masa būs pietiekami liela, šī enerģija būtu pietiekama, lai izraisītu nāvi, plēšot iekšējos orgānus un izraisot masīvu asiņošanu.
Otrs veids, kā melnais caurums varētu būt letāls, ir paisuma spēku radīšana.
Paisuma spēki rodas, kad gravitācija spēcīgāk pievelk vienu objekta daļu nekā citu, izplēšot to. Tas ir tas pats process, kas liek planētām sadrupt, ja tās pietuvojas savām zvaigznēm.
Tā kā primordiālais melnais caurums ir tik mazs, tā gravitācijas ietekmes zona ir diezgan ierobežota. Tomēr, ja tas pārietu smadzenēs, paisuma spēki varētu būt pietiekami spēcīgi, lai izraisītu nāvi.
Melnajam caurumam ar aptuveni 140 miljardu tonnu masu šoks būtu līdzvērtīgs 0,22 kalibra šautenes enerģijai, kas var būt letāla.
Lai paisuma spēki būtu nāvējoši, melnajam caurumam būtu jābūt vairāku kārtu lielākam, aptuveni septiņu triljonu tonnu masā. Tas droši ietilpst primordiālo melno caurumu masā, ko zinātnieki sagaida, taču prof. Šerers uzsver, ka nav īsta iemesla bažām.
Patiesībā fakts, ka neviens nekad nav gājis bojā melnajā caurumā, var būt svarīgs zinātnes pierādījums.
Daži zinātnieki uzskata, ka primordiālie melnie caurumi varētu veidot daļu no Visuma tumšās matērijas – neredzamās papildu masas, kas veido lielāko daļu zināmā Visuma un palīdz noturēt galaktikas kopā.
Tomēr, tā kā mēs nevaram redzēt šos primordiālos melnos caurumus, gandrīz nav iespējams noteikt, cik lielu daļu tumšās matērijas tie veido.
Prof. Šerera aprēķini rāda, ka pat mazākie, asteroīda lieluma primordiālie melnie caurumi varētu izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi, ja tie trāpītu kādam.
Tātad fakts, ka tas nekad nav noticis, nozīmē, ka primordiālie melnie caurumi nevar būt tik izplatīti – tas ierobežo, cik lielu daļu tumšās matērijas tie varētu veidot, ja tā vispār pastāv.