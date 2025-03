Foto: Pexels

Mīlestība ne vienmēr sniedz rāmu prieku un laimi. Dažreiz mums traucē… ideālie priekšstati par to. Koučs Stefānija Sentklēra konsultē pārus, kuru attiecībās samilzušas lielas problēmas. Viņa ir pārliecināta: lai sastaptu īstu mīlestību, mums visiem ir jāpieņem nežēlīgās patiesības par attiecībām. Kādas tās ir, var lasīt portālā Psychologies.

1. Vispievilcīgākie mums šķiet tie, kas vienlaicīgi atgādina māti un tēvu. Šis filtrs atrodas dziļi zemapziņā. Viss, ko vēlamies, ir būt laimīgi. Bet zemapziņa vēlas, lai mēs dziedinātu tās bērnības brūces, kuras kādreiz mūs atstāja nesaprašanā. Tajā brīdī, kad izvēlamies savu cilvēku – romantiskās mīlestības stadijā – darbojas tieši zemapziņa.

Zemapziņa izvēlas partneri, kurš palīdzēs mūsu izaugsmē, dos iespēju dziedināties. Dažreiz tādas attiecības var būt ļoti sāpīgas.

2. Nākamais autobuss būs pēc 5 minūtēm. Tulkojums: ja tu biji godīgs pret partneri, bet viņš neizrādījās īstais vai izturējās nepareizi – triec viņu ratā un virzies tālāk. Ir tik daudz mīlestības un citu cilvēku, kas tevi gaida. Paskaties uz šo pasauli citādāk. Pārtrauc domāt, ka tev visu laiku kaut kā trūkst! Padomā labāk par to, cik daudz tev jau dots.

3. Neviens nevar tevi padarīt laimīgu, tikai tu pats – tie ir vēl vieni meli. Protams, cilvēki var padarīt tevi laimīgu! Viņi var dot tev tādu iedvesmu, sniegt tik daudz spēka! Kāpēc mēs baidāmies to atzīt? Nav vajadzīgs tāds virziens uz pašpietiekamību – mums ir nepieciešams līdzsvars. Es nepiedāvāju kļūt no tā atkarīgam, bet citi cilvēki var padarīt tevi laimīgāku. Atļauj to viņiem.

4. Tu vari iemīlēt citu pat tad, ja pilnībā neesi iemīlējis sevi. Tas būs daudz grūtāk un prasīs pūliņus no abiem, bet to var izdarīt. Strādā pie tā, lai radītu attiecībās mīlestību un uzticību, un nenoslēdzies no dzīves.

5. Pārtrauc lamāt savu bijušo partneri. Katru reizi, kad atkārtoti ar saviem vārdiem tu piesauc viņu, tu šajā telpā izveido viņa spoku. Tu atkal uzaicini šo cilvēku savā dzīvē – tāpat kā uzaicināji, kad izveidoji viņa tēlu ar savu mīlestību.

Tu piepildi šo spoku ar savu enerģiju.

Mīlestība un naids ir vienas monētas divas puses (Padoms: tavs mērķis ir neitralitāte).

6. Francūži saka, ka katrās attiecībās ir “viens, kurš skūpsta” un “tas, kuru skūpsta”. Šīs lomas var pāriet no viena partnera uz otru, laika gaitā tās var mainīties. Vai arī vienās attiecībās tu būsi „tas, kurš skūpsta,”, bet citās – pretējais. Bet atceries: veselīgās attiecībās, ja tu piekāpies partnera vēlmēm, arī pats iegūsti vairāk.

7. Dažkārt cilvēki ienāk mūsu dzīvē un aiziet no tās tikai tāpēc, lai mēs beidzot pievērstu uzmanību sev. Par to labi pateikts Elizabetes Gilbertas bestsellerā:

“Bet es viņu mīlu.” “Nu, mīli viņu.” “Bet es ilgojos pēc viņa.” “Ilgojies. Katru reizi, kad domā par viņu, nosūti viņam mazliet mīlestības, un tad atlaid viņu. Problēma ir tā, ka tu nevari saprast, ka šīm attiecībām bija lemta īsa dzīve. To mērķis bija sapurināt tevi, izraut no nelaimīgās laulības, nedaudz ievainot tavu Ego, parādīt visu, kas tevi iegrožo, visus šķēršļus un atkarības – un pēc tam atstāt tādā izmisumā, lai tev nāktos mainīties, transformēt savu dzīvi. Tādi cilvēki nāk, lai mēs beidzot pievērstu uzmanību sev.”

8. Visas dzīves laikā tev var būt vairākas lielas iemīlēšanās un nopietnas attiecības.

9. Es strādāju ar pāriem pēc krāpšanas, ar tiem, kuriem bija problēmas ar naudu, seksa trūkums, sliktas komunikācijas prasmes un greizsirdība. Visas šīs problēmas izsūca dzīvību no attiecībām, bet tās nebija “izšķirošais nosacījums darījuma izbeigšanai”. Lielāko daļu šo problēmu varēja risināt. Attiecību slepkava Nr.1 manā konsultāciju pieredzē – aizvainot kādu, kurš lūdzis tev palīdzību.

10. Nemēģini apprecēties ar kādu, ja arvien vēl mīli citu.

11. Negaidi, ka tev atļaus. Ļauj partnerim iet, ja tev ir pārāk sāpīgi. Atkāpies, ja nepietiek mīlestības. Rīkojies, ja intuīcija saka priekšā. Negaidi, kamēr pienāks labāki laiki vai labākais finansiālais stāvoklis. Rīkojies tagad.

12. Atceries, ka tev dota šī dievišķā, pārsteidzošā, dzirkstošā, kā komēta, dzīve un tu esi brīvs. Tikai tu esi pilnvarots izlemt, kā to pavadīt.

13. Reizēm vienīgā jēga tam, ka jūs sagājāt kopā, ir dot šai pasaulei savu skaisto bērnu! Man bija vajadzīgi desmit gadi darba ar sevi, piedošanas un aktīvas saziņas ar savu bijušo vīru, lai nokļūtu pie šīs idejas.

14. Viņš ir pievilcīgs, viņam ir labs darbs, burvīgi vecāki, kuri tev patīk. Viņš būs brīnišķīgs tēvs. Bet viņš bieži ir nomākts, kā vērotājs no malas un nesaprot, cik jauks ir.

Viņa ir ļoti simpātiska, seksīga, saprot, ka tev vajadzīga personīgā telpa un komunikācija ar draugiem. Viņa ienes tavā dzīvē prieku. Bet viņa izjautā tevi par bijušajām meitenēm, bieži runā par krāpējiem un drīzāk sūdzas, ka viņai trūkst pārliecības par sevi, nevis kaut ko dara, lai to labotu.

Pašcieņas trūkums jebkuram no partneriem novedīs attiecības pie kraha, pat ja tām ir liels potenciāls.

15. Partneris pārdzīvo šķiršanos no tevis, bet ne tā, kā tu iztēlojies, un, iespējams, citu iemeslu dēļ. Kā tas var būt? Jūs visā dalījāties, izgājāt cauri daudzām grūtībām, viņam taču arī sāp, tāpat kā tev, vai ne?

Tā var būt pirmā tikšanās ar skarbo realitāti, bet tas, kas notiek ar jums abiem, atstāj dažādas atmiņas un neko negarantē.

16. Mīlestībai un partnerībai var būt daudzveidīgas formas. Tu vari nodzīvot brīnišķīgu dzīvi ar kādu, kurā sākumā nesaskatīji radniecīgu dvēseli.

17. Daži cilvēki attiecībās var izturēt ļoti daudz, jo domā, ka tas ir veids, kā viņi pierāda savu mīlestību un uzticību. Bet patiesībā viņi to pacieš, jo ir pārāk piesaistīti otram cilvēkam, baidās palikt vieni, vai pieķērušies idejai, ka viņi ir glābēji vai varoņi. Tāds cilvēks būs ar tevi virsotnē un bezdibenī, ies caur tavu depresiju, naidu pret sevi, kāpumiem un kritumiem.

Ja tas ir stāsts par tevi, man tev ir vēstījums: mīlestība jūtama citādi.

18. Mīlēt kādu, nevis iemīlēties – tas ir galvenais. Ja vēlies sastapt patiesu mīlestību, tev jāizlemj, vai tu to spēj.

19. Neaizraujies ar tiem, kuri prot atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu. Nevienam nav vajadzīga pastāvīga nožēlas izrādīšana un vārdi “piedod man”. Uzticies tiem, kas darbojas un atbild par savu rīcību.

20. Mana vecmāmiņa teica: “Pavadi četras sezonas ar vīrieti un tad saki, ka viņu pazīsti. Noteikti atliec sarunas par kāzām uz gadu.” Protams, es neuzklausīju abus šos padomus. Un – piedod, vecmāmiņa, tev bija taisnība!

21. Jāiztur vientulības periods. Tā būs vislabākā dāvana sev, ja atteiksies no “zālēm” – alkohola, interneta atkarības vai darbaholisma. Tā tava iekšējā balss kļūs skaidrāka, ticība sev – dziļāka un (īslaicīgs!) otra cilvēka klātbūtnes trūkums ļaus saskatīt, cik spēcīga un jauka personība tu tiešām esi!