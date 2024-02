Foto: SHUTTERSTOCK

Seksa nav jau gadiem, bet mīlestība saglabāta? Speciālistu padomi laimīgai kopābūšanai







Fantazē par citiem cilvēkiem? Vēlies, lai partneris būtu jaunāks vai labāks? Tas nenozīmē attiecību beigas. Reti ir gadījumi, kad intensīva seksuālā ķīmija ilgst gadu gadiem. “Mēs par to nerunājam pietiekami daudz,” izdevumam The Guardian tā izteikusies attiecību terapeite Keita Kempbela, “ir ļoti normāli, ka pievilcība mazinās ilgtermiņa attiecībās, it īpaši, kad cilvēki kļūst vecāki un mainās ķermenis. Pat ja jūs mīlat savu partneri un rūpējaties par to, jūs varat fantazēt par citiem cilvēkiem vai vēlēties, lai viņi būtu jaunāki vai labāki. Māte daba piemāna mūsu smadzenes, lai saskatītu tikai pozitīvo, kad mēs sākam satikties, taču tas laika gaitā izzūd.”

Daži cilvēki uzskata, ka seksuālās saiknes zaudēšana ir attiecību pārkāpums, īpaši, ja to pavada vēl citas attiecību problēmas. “Ja pāri atbrīvojas no ieraduma būt intīmiem,” saka Kempbela, “tas var padarīt viņus kritiskākus ar laiku pret otra trūkumiem.”

Bet ir iespējams saglabāt mīlestību un pat atjaunot šo seksuālo dzirksti.