FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”

Ar lāču pētīšanu nu iespējams arī pavisam labs “bizness” – izsludināts 180 000 eiro vērts iepirkums 0

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LA.LV
13:14, 2. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Lācis Latvijas mežos vairs nav nekas ārkārtējs, taču pēdējā laikā ķepaiņi arvien biežāk pārsteidz cilvēkus vietās, kur tos gaidītu vismazāk – apdzīvotās vietās un pat pilsētu ielās. Šovasar viens no skaļākajiem gadījumiem bija Jēkabpilī, kur maija beigās lācis bija ieklīdis pilsētā un tā gaitām sekoja gan iedzīvotāji, gan atbildīgie dienesti. Dzīvnieku vēlāk izdevās pavadīt līdz meža masīvam. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) toreiz pat aizrādīja cilvēkiem, kuri lācim sekoja un centās to filmēt, tādējādi riskējot ar savu drošību.

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Ar to viss nebeidzās. Jūnija beigās pamatīgu pārsteigumu piedzīvoja arī Smiltenes iedzīvotāji – lācis tika manīts, pastaigājoties gar Atmodas ielu. Par dzīvnieku iepriekš bija saņemtas ziņas arī Niedrāja ezera un Mēru ciema apkārtnē. Savukārt jūnija sākumā dienesti saņēma informāciju par lāci Kokneses apkārtnē.

Lāči pēdējā laikā manīti ne tikai Latvijas reģionos, bet arī galvaspilsētas tuvumā un Rīgas teritorijā, kas vēl vairāk aktualizējis jautājumu par šo dzīvnieku uzvedību cilvēku apdzīvotās vietās. Atsevišķi novērojumi par lāčiem Pierīgā un Rīgas nomalēs jau iepriekš izraisījuši plašu rezonansi, jo šādas tikšanās vairs nav saistāmas tikai ar attāliem mežu masīviem. Tas liek arvien nopietnāk vērtēt, cik plaša patiesībā ir lāču izplatība Latvijā un cik bieži tie nonāk cilvēku tuvumā.

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Tagad uzmanību piesaistījis vēl kāds ar lāčiem saistīts jaunums. Dabas aizsardzības pārvalde 22. jūlijā izsludinājusi atklātu konkursu “Lāču monitorings 2026.–2028. gadam”. Paredzamā līgumcena ir 180 000 eiro, bet piedāvājumus Elektronisko iepirkumu sistēmā iespējams iesniegt līdz šā gada 21. augustam pulksten 10.00.

Interesanti, ka šis nav pirmais mēģinājums iepirkt lāču monitoringu minētajam periodam. 2025. gada septembrī DAP bija izsludinājusi iepirkumu ar tādu pašu nosaukumu un paredzamo līgumcenu 177 424 eiro, taču šī procedūra ir izbeigta.

180 000 eiro summa nav palikusi nepamanīta sociālajos tīklos, kur cilvēki par iepirkumu gan joko, gan uzdod nopietnākus jautājumus par izmaksām.

“Vai šito DAP ir saskaņojusi ar lāčiem?” ironizē kāda “X” lietotāja, bet cits komentētājs joko:

“Beidzot! Beidzot lāči tiks saskaitīti!”

Daļa komentētāju pret iepirkumu izturas krietni kritiskāk, paužot aizdomas par konkursa izmaksām un potenciālo izpildītāju. Tiesa, šajos komentāros izteiktajiem pieņēmumiem par iespējamo konkursa uzvarētāju nav sniegti pierādījumi.

Tikmēr kāds cits diskusijas dalībnieks uz monitoringu raugās pragmatiskāk: viņaprāt, šādi varētu iegūt informāciju par to, kuros Latvijas reģionos un cik daudz lāču sastopams, lai attiecīgi varētu plānot preventīvos pasākumus un mazināt iespējamos zaudējumus situācijās, kad lācis nonāk privātīpašumā.

“Domāju, ka konkursa uzvarētājs par 99,9% jau ir zināms,” skeptiski raksta kāds “X” lietotājs, paužot aizdomas par iepirkuma iznākumu.

Cits komentētājs uz monitoringa ideju skatās daudz praktiskāk: “Ok, zināsim, kuros reģionos, cik daudz un kādu prevenciju jāveic, lai privātpersonām būtu mazāki zaudējumi negadījumos, kuros lācis ieklīst privātīpašumā.”

Savukārt vēl kāds lietotājs par 180 000 eiro vērto iepirkumu ironizē pavisam īsi: “Derēs. Saldskābmaize un cepumi garšīgi.”

Un, protams, viens no trāpīgākajiem jokiem diskusijā: “Vai šito DAP ir saskaņojusi ar lāčiem?”

Bet Jānis raksta: “Nav pārsteigums, ja jau iepriekš DIP latvāņu ierobežošanai 1h platībā izmantoja 800 tūkstošus. Naudas un kabatu piepildes pārvalde.”

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