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Suns laiza seju vai enerģiski luncina asti? Dzīvnieka reakciju saimnieki ne vienmēr iztulko pareizi 0

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Suņi nevar mums izstāstīt, ko domā un kā konkrētajā brīdī jūtas, taču viņi nepārtraukti komunicē ar ķermeņa valodu. Astes stāvoklis, ausis, skatiens, poza un pat tas, ko suns izvēlas laizīt, var daudz ko pastāstīt par viņa noskaņojumu un pašsajūtu. Turklāt dažas ierastās suņu uzvedības pazīmes cilvēki mēdz interpretēt nepareizi.

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Piemēram, astes luncināšana nebūt automātiski nenozīmē, ka suns ir priecīgs un draudzīgs. Savukārt šķietami mīļā saimnieka laizīšana var būt gan uzmanības meklēšana, gan iemācīta uzvedība. Apkopojām interesantākās pazīmes, kurām vērts pievērst uzmanību, vērojot savu četrkājaino draugu.

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