Vakar amatu atstāja KNAB vadītājs Straume – sabiedrību par šo faktu pārņēmis baumu un dusmu vilnis 0
1. augustā līdzšinējam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšniekam Jēkabam Straumem bija pēdējā darba diena Latvijas vadošās pretkorupcijas iestādes vadītāja amatā. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēmis doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām. J. Straume KNAB vada kopš 2017. gada 15. jūnija.
KNAB priekšnieks Jēkabs Straume norādīja, ka deviņu gadu laikā ir paveicis ievērojamu darbu, KNAB esot nostiprinājis savu lomu kā spēcīga, profesionāla un starptautiski novērtēta pretkorupcijas iestāde. Tāpat bijušais priekšnieks uzsvēra, ka esot būtiski attīstīta KNAB institucionālā kapacitāte, analītiskās spējas utt.
“Esmu pārliecināts, ka KNAB ir izveidots stabils pamats turpināt iesākto attīstības ceļu. Šā pamata būtiskākais balsts ir ne tikai iestādes pilnvaras vai rīcībā esošie instrumenti, bet arī cilvēki. Tieši cilvēki ir lielākā KNAB vērtība. Kamēr KNAB strādās profesionāļi, kuri nebaidās mācīties, mainīties un pieņemt sarežģītus lēmumus, KNAB spēs būt soli priekšā mainīgajiem korupcijas riskiem un tiem, kuri meklē veidus, kā apiet likumu. Gods pār varu!” teicis Straume.
Šī ziņa soctīklos gan izsauca ļoti plašas un negāciju pārpilnas ziņas. Cilvēki pukstēja un dusmojās gan par, viņuprāt, neizdarību, gan arī baumoja, ka, iespējams, amata atstāšanas iemesli patiesībā esot pavisam citi.
Turpinājumā dažu komentāru izlase par šo tēmu.