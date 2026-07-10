Tramps saņēmis signālus, ka viņa dzīvība ir apdraudēta, un nodevis nežēlīgas instrukcijas, kā rīkoties viņa nāves gadījumā 2
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka jau iepriekš atstājis konkrētas instrukcijas gadījumam, ja viņu nogalinātu Irānas režīms. Viņš brīdinājis, ka šādā scenārijā Teherānai būtu jārēķinās ar graujošu ASV militāro atbildi. Par to, atsaucoties uz Trampa interviju, vēsta “NewYork Post”.
Tramps izdevumam sacījis, ka Irāna viņu jau gadiem uzskatot par vienu no galvenajiem mērķiem. Tāpēc viņš esot noteicis, kā ASV militārajai un politiskajai vadībai jārīkojas viņa nāves gadījumā.
“Es jau sen esmu viņu sarakstā. Ar to mums ir darīšana… Es esmu atstājis instrukcijas – ja kaut kas notiek, vienkārši burtiski sabombardēt viņus līdz tādam līmenim, kādu viņi nekad agrāk nav redzējuši,” sacījis ASV prezidents.
Komentējot ziņas, ka Izraēla it kā nodevusi Vašingtonai jaunu izlūkinformāciju par iespējamu sazvērestību ar mērķi viņu nogalināt, Tramps norādījis, ka runa neesot par jaunu plānu. Pēc viņa teiktā, Teherāna viņa nāvi vēloties jau daudzus gadus.
“Izraēla neko jaunu nav atklājusi… Es jau sen esmu Irānas sarakstā ar pirmo numuru likvidēšanai,” viņš sacījis.
Tramps arī ironiski vērsies pie žurnālista, sakot: “Ceru, ka jums manis pietrūks.”
“NewYork Post” atgādina, ka Irāna atklāti aicinājusi atriebties Trampam pēc tam, kad 2020. gadā pēc toreizējā ASV prezidenta rīkojuma tika nogalināts Irānas īpašo spēku “Kuds” komandieris Kāsems Suleimani. Izdevums arī norāda, ka ASV specdienesti vairākkārt esot novērsuši iespējamus atentātus pret Trampu.
Jaunie Trampa izteikumi izskanējuši laikā, kad attiecības starp Vašingtonu un Teherānu ir strauji saasinājušās. Pēc uzbrukumiem kuģošanai Hormuza šaurumā ASV administrācija pastiprinājusi sankciju spiedienu pret Irānu un veikusi vairākus aviācijas triecienus tās teritorijā.
NATO samita laikā Ankarā Tramps arī paziņojis, ka joprojām esot Irānas režīma “mērķis numur viens”.
“Arī manis var nebūt. Jo es esmu viņu mērķis numur viens… Jo viņi ir nelieši,” sacījis ASV prezidents.
Iepriekš izskanēja ziņas, ka Izraēlas izlūkdienesti nodevuši ASV jaunus datus, kas it kā liecinot par Irānas gatavotu atentāta plānu pret Donaldu Trampu.