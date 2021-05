Publicitātes foto

9 ieteikumi urīnpūšļa veselībai – kā palīdzēt urīnpūslim būt stipriniekam







Urīnpūslis ir orgāns, kurā uzkrājas urīns, tādējādi filtrējot nevajadzīgās un kaitīgās vielas, un izvadot tās no organisma. Problēmas šī svarīgā orgāna darbībā var būt ļoti traucējošas, tādēļ labāk tajās neiedzīvoties. Kā palīdzēt urīnpūslim būt veselam un ko darīt, ja tas niķojas – padomus apkopojusi „Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa.

„Urīnpūslis ir īsts stiprinieks un spēj saturēt līdz pat četrām tasēm urīna,” skaidro Mēness aptiekas farmaceite Daiva Āboliņa.

“Brīdī, kad urīnpūslis ir pilns, nervu gali sūta signāls mūsu smadzenēm. Kad tas ir saņemts, mēs steidzamies uz tualeti, urīnpūšļa sienas savelkas un, atveroties vārstam līdzīgiem muskuļiem, šķidrums tiek izvadīts no organisma.”

Urīnpūšļa veselības problēmas

Dažkārt urīnpūslis var nefunkcionēt, kā tam nākas, var rasties urīnpūšļa un urinēšanas problēmas. Lūk, izplatītākās no tām!

• Urīna nesaturēšana

Dažkārt šāda spēja nevarēšana saturēt urīnu ir brīžos, kad cilvēks tam nepavisam nav gatavs – šķaudot, klepojot vai smejoties.

Lielāka varbūtība urīna nesaturēšanai pieaug ar gadiem, aptaukošanās gadījumā un pēc vairākām dzemdību.

Perifēru nervu bojājumu var izraisīt arī alkoholisms un cukura diabēts, kas netiek pienācīgi kontrolēts. Nervu bojājums noved pie neatbilstošas muskuļu darbības urīnpūslī, kam seko urīna noplūdes.

Sievietēm pēc menopauzes krasi samazinās estrogēnu daudzums organismā, kas arī ietekmē urīnizvadsistēmu un var izraisīt nesaturēšanu.

“Nesaturēšana var liecināt arī par kādu veselības problēmu, piemēram, infekcijas slimību (vai tās sekām) vai palielinātu prostatu,” min farmaceite. “Ir situācijas, kad urīna nesaturēšana pāriet pati no sevis, taču var būt gadījumi, kad nepieciešami medikamenti. Tāpat ārsts var ieteikt arī speciālu diētu, īpašus vingrinājumus vai ierosināt veikt operāciju.”

• Pārāk aktīvs urīnpūslis

Vēlme urinēt parasti rodas pakāpeniski, urīnpūslim piepildoties. Taču pārāk aktīva urīnpūšļa gadījumā, muskuļi sāk sasprindzināties jau pie neliela urīna daudzuma, radot sajūtu urinēt pēkšņi un bieži. Tā mēdz būt tik spēcīga, ka pat izraisa nekontrolētas urīna noplūdes (inkontinenci).

Šī sajūta nakts laikā var pamodināt divas vai vairākas reizes, bet dienā likt apmeklēt tualeti pat astoņas vai vairāk reizes. Inkontinence ārkārtīgi pasliktina dzīves kvalitāti, tādēļ noteikti jāapmeklē ārsts, lai šo problēmu risinātu. Šādu nekontrolētu sasprindzināšanos var izraisīt neiroloģiskas problēmas, urīnpūšļa anomālijas vai izmainīta urīnpūšļa mikroflora.

• Urīnceļu infekcija

Urīna izvades sistēmā ietilpst ne tikai urīnpūslis, bet arī nieres un urīnizvadkanāls. Daiva Āboliņa skaidro, ka baktērijas urīnceļos var iekļūt caur urīnizvadkanālu un inficēt urīnceļus: “Nevēlamās baktērijas var izraisīt urīnpūšļa iekaisumu un pietūkumu, un radīt sāpīgu urinēšanu”.

Ja nav citu veselības problēmu, ārsts parasti iesaka medikamentus, kas palīdz novērst infekciju. Viens no šādu infekciju veidiem ir cistīts – urīnpūšļa gļotādas iekaisums. To parasti izraisa bakteriāla infekcija. Mēdz būt gadījumi, kad pie vainas ir arī lietotais krēms, aerosols vai cits kosmētisks produkts. Cistītu parasti ārstē ar antibiotikām.

• Lietotie medikamenti

Daži (ne visi!) antidepresanti, antipsihotiskie līdzekļi, pretalerģijas zāles, asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi var ietekmēt urīnpūšļa muskuļu darbību. Tādēļ, lai ārsts efektīvi ārstētu problēmu, viņam jāzina par visiem medikamenti, ko lieto pacients. Situāciju pasliktina arī kofeīns un alkohols.

• Urīnpūšļa vēzis

Urīna nesaturēšanu var izraisīt urīnpūšļa vai dzemdes kakla vēzis, tiesa, šis ir krietni retāks iemels nekā iepriekšminētie cēloņi. Līdzīgi kā citi vēža veidi, arī urīnpūšļa vēzis rodas, ja kādas urīnpūšļa apvidū esošas šūnas nekontrolēti dalās, veidojot audzēju.

Ārsts var ieteikt operāciju, lai izņemtu pēc iespējas vairāk šo šūnu. Parasti tai seko staru vai ķīmijterapija, lai iznīcinātu atlikušos audzēja skartos audus. Smagākos gadījumos var nākties izņemt pat visu urīnpūsli, lai novērstu recidīvu.

9 ieteikumi urīnpūšļa veselībai

„Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa sniedz vairākus ieteikumus, kā uzturēt un uzlabot urīnpūšļa veselību.

• Kontrolēt šķidruma uzņemšanas daudzumu

Nesaturēšanas gadījumā ir jāierobežo pārmērīga šķidruma uzņemšana. Jādzer biežāk un mazāki apjomi, jo liels šķidruma daudzums uzņemts vienā reizē provocē urīna noplūdi. Tomēr jāatceras, ka ūdens ir nepieciešams normālai organisma darbībai – tas jāuzņem pietiekoši, taču ne pārlieku lielā daudzumā.

• Laikus apmeklēt tualeti

Nav veselīgi ciesties un neiet uz tualeti. Tiklīdz rodas vēlēšanās urinēt, pēc iespējas ātrāk ir jāapmeklē tualete. Pārāk ilga ciešanās var novājināt urīnpūšļa muskuļus. Urinēšanas procesu gan nevajadzētu sasteigt – der pārliecinies, ka ir izvadīts viss urīns. Nepilnīgi izvadīts urīns arī var būt viens no inficēšanos veicinošiem faktoriem.

• Veikt iegurņa vingrinājumus

Par iegurni dēvējam apvidu no dzimumorgānu zonas līdz pat mugurkaula pamatnei. Tas ir veidots no muskuļiem, kas palīdz kontrolēt urīnpūsli. Lai padarītu tos stiprākus, ieteicamas īpašās aktivitātes. Vingrinājuma pamatā ir maksts muskuļu sasprindzināšana tā, ir kā mēs censtos no visa spēka apturēt urinēšanu. Vislabāk to izpildīt guļus uz cietas pamatnes un muskuļi ir jāsaspiež tā, lai rastos sasprindzinājuma sajūta dzimumorgānu apvidū un aizmugurē. Šāds sasprindzinājums jāmēģina noturēt līdz pat 10 sekundēm. Var veikt ātrus muskuļa sasprindzināšanas/atbrīvošanas ciklus 8 līdz 10 reizes. Iegurņa muskuļu nostiprināšana darbosies gan kā profilakse urīna nesaturēšanai, gan arī palīdzēs mazināt problēmu, ja tā būs jau radusies.

• Kustēties

Aktivitātes un kustēšanās ir veselīgas jebkurā gadījumā un palīdz arī tad, ja pie vainas kāda urīnpūšļa problēma. Tāpat aktīvs dzīvesveids, vingrošana var palīdzēt uzturēt veselīgu svaru un mazināt aizcietējumus – abos gadījumos urīnpūšļa problēmas ir visai ticamas, un, tiekot galā ar pamatproblēmu, iespējams, atkāpsies arī ar urīnpūsli saistītās.

• Pievērst īpašu uzmanību svaram

Jo, ja ķermeņa masas indekss uzrāda lieko svaru vai aptaukošanos, pastāv reāla iespēja, ka var sākties problēmas ar urīnpūsli. Pārāk liels svars noslogo iegurņa pamatni, ietekmējot urīna saturēšanu. Tas var arī radīt nevajadzīgu spiedienu uz iegurņa nerviem, izraisot sajūtu, ka nepieciešams urinēt nekavējoties un biežāk, nekā tas patiešām ir vajadzīgs. Svara kontrole var mazināt spiediena sajūtu un uzlabot dzīves kvalitāti.

• Ievērot higiēnu

Ir vairāki ieteikumi, kas jāņem vērā, domājot par higiēnu un urīnceļu veselību. Pēc urinēšanas apslaukoties, tualetes papīrs jāvirza no priekšas uz aizmuguri, lai baktērijas no tūpļa apvidus nenonāktu urīnceļos un dzimumorgānos. Mazgājoties jāatceras, ka šī zona prasa maigumu, proti, nederēs asas, kodīgas ziepes – tās var traumēt jutīgo ādu un radīt baktērijām labvēlīgu vidi. Tāpat der atcerēties, ka iešana dušā var būt labāka nekā vannošanās, jo vannojoties baktērijas un citi kairinātāji var iekļūt dziļāk urīnceļos.

• Atmest smēķēšanu

Cigarešu dūmi ir vaininieki daudzu slimību izraisīšanā, tie ir arī urīnpūšļa vēža riska faktors. Puse no visiem cilvēkiem, kuri saslimst ar šo slimību, ir smēķētāji. Smēķēšana var arī būt nesaturēšanas cēlonis, jo cigarete iet roku rokā ar klepu, kas sasprindzina iegurņa pamatni. Nikotīns var būt pie vainas urīnpūšļa muskuļa pastāvīgam sasprindzinājumam, radot nepieciešamību biežāk urinēt.

Atmest smēķēšanu nav vienkārši, iespējams, vajadzēs vērsties pēc palīdzības pie atkarību speciālista vai taujāt aptiekā. Jā, farmaceitam būs ieteikumi, kā atvieglot smēķēšanas atmešanu. Šādam nolūkam aptiekā ir pieejamas bezrecepšu zāles un arī medikamenti, ko var iegādāties ar ārsta recepti. Šīs zāles ietekmē sajūtas, kas rodas smēķējot, un palīdz atmest smēķēšanu. Parasti tās jālieto kursa veidā.

• Izvelēties veselīgu uzturu

Savukārt sabalansēts uzturs, kas bagāts ar dārzeņiem, augļiem un pilngraudu produktiem var pasargāt no liekā svara pieauguma. Īpaši svarīgi katrā ēdienreizē iekļaut pietiekami daudz šķiedrvielu – tās ir labākā aizcietējumu (vēl viens urīnceļu problēmu cēlonis) profilakse.

• Jautāt savam farmaceitam urīnpūšļa veselībai noderīgus produktus

Primāri tikt galā ar diskomfortu palīdzēs speciāli ieliktnīši gan sievietēm, gan vīriešiem, kas ir paredzēti urīna nesaturēšanai. Urīna noplūdes gadījumā tie ir noderīgāki nekā menstruālie ieliktnīši, jo pielāgoti tieši urīna uzsūkšanai. Ieliktnīša biezumu (uzsūktspēju) var izvēlēties, atkarībā no tā, cik spēcīga ir urīna noplūde. Pareizā izvēle nodrošinās sausuma sajūtu un samazinās arī nepatīkamo aromātu.

“Aptiekas plauktos ir bagātīgs dažādu preparātu klāsts, kas var palīdzēt gan profilaktiski, gan vieglākos gadījumos, ja urīnpūslis sagādā raizes. Piemēram, zarnu mikrofloras atjaunošanai pēc antibiotiku terapijas vai caurejas palīdzēs probiotiskie līdzekļi. Tie satur labvēlīgās zarnu baktērijas, kuras nodrošina gremošanas procesus zarnās.

Savukārt aizcietējuma gadījumā, kā arī, ja ikdienā lieto pārtiku ar mazu šķiedrvielu saturu, noderīgi būs šķiedrvielu pulveri. Tie jālieto, papildus uzņemot ūdeni. Pieejamas arī kombinācijas ar labvēlīgajām baktērijām.

Urīnpūšļa iekaisumam noderīgi būs augu ekstraktus saturoši preparāti, kas skalo urīna izvadsistēmu un samazina infekcijas iespējamību.

Zāļu tēju, kas palīdz urīnsistēmas infekciju samazināšanai, sastāvā parasti ir, piemēram, ortosifons, dzērvenes, brūklenes, bērzu lapas, pētersīlis.

Atceries, lai uzturētu urīnpūsli veselu un tas darbotos kā pulkstenis, pievērs uzmanību dzīvesveidam, lieto ikdienā atbilstošu daudzumu šķidruma (galvenokārt – ūdeni) un veselīgu pārtiku!” teic farmaceite Daiva Āboliņa.