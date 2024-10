Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “X”

Āfrikā uzliesmojusi ļoti bīstama, nāvējoša infekcija – cilvēki tiek brīdināti par globāliem draudiem







Āfrikā ir uzliesmojusi nāvējoša infekcija, ko izraisa Marburgas vīruss – tuvs Ebolas vīrusa radinieks, ziņo ārzemju mediji.

2024. gada septembra beigās Ruandas iestādes paziņoja par pirmo Marburgas vīrusa izraisītas slimības uzliesmojumu valstī. Līdz 4. oktobrim statistika ir sekojoša – saslimis 41 cilvēks un 12 miruši. Tādējādi tas šobrīd ir viens no lielākajiem uzliesmojumiem pasaulē. Marburgas vīruss ir radniecīgs Ebolas vīrusam un ir ļoti bīstams.

Kas notiek ar cilvēkiem, kuru organismā nonāk šis vīruss? Viņi ļoti saslimst. Šai infekcijai nav asimptomātiskas norises. Cilvēkam strauji paaugstinās temperatūra, rodas sāpes vēderā un muskuļos, vemšana, caureja. Ja cilvēks nomirst, tas parasti notiek pēc spēcīgas asiņošanas astotajā līdz devītajā dienā. Tagad ir zināms, ka no 24 līdz 88 % no saslimušajiem mirst. Daļēji iznākums ir atkarīgs no aprūpes kvalitātes.

Lai gan uzliesmojums ir skāris Ruandas galvaspilsētu Kigali, kur atrodas liela starptautiskā lidosta, Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata, ka risks, ka infekcija varētu izplatīties visā pasaulē, ir zems, taču tas pastāv. Vietējā valdība neaizliedz tūristiem iebraukt, bet iesaka ievērot piesardzības pasākumus (jo īpaši mazgāt rokas un nesatikties ar cilvēkiem, kas izskatās slimi).

ASV Slimību kontroles un profilakses centrs uzskata, ka ceļošana uz Ruandu ir droša, taču labāk ir apdrošināties un ievērot veselu sarakstu ar noteikumiem (piemēram, neapmeklēt alas, apbedījumus, tautas dziedniekus un nepieskarties mērkaķiem).

Tajā pašā laikā PVO uzskata, ka infekcijas izplatīšanās risks visā kontinentā ir augsts. Īpaši nopietnas sekas būs tad, ja vīruss nonāks Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Līdz šim ir veikti diezgan nopietni pasākumi, lai apturētu slimības uzliesmojumu. Ruandā, tiklīdz kādam tiek konstatēta Marburgas vīrusa slimība, tiek noteikts, ar ko viņš ir bijis kontaktā, un viņam tiek noteikta karantīna. Jau ir veiktas vairāk nekā 1300 Marburgas vīrusa analīzes, un 21 cilvēks ir izolēts vai tiek ārstēts (infekcija var attīstīties 21 dienas laikā pēc vīrusa iekļūšanas organismā).

Riskam pakļauti tie, kas ir bijuši saskarē ar pacientu asinīm, urīnu un citiem ķermeņa šķidrumiem. Lai vīruss nonāktu organismā, šiem šķidrumiem jāsaskaras ar gļotādu vai bojātu ādu (ne tikai tieši no cilvēka, bet arī caur apģērbu vai gultas veļu).

Oficiāli Ruandas amatpersonas neatklāj, kā uzsliesmojums sācies. Tomēr žurnāla “Science” redakcijas avoti apgalvo, ka pirmais pacients bija ceļotājs, kurš devās uz slimnīcu Ruandas galvaspilsētā Kigali. Tur viņam tika diagnosticēta tikai malārija, pēc kuras viņš nomira. Nāve iestājās septembra sākumā, un Ruandas iestādes to ir apstiprinājušas. Līdz brīdim, kad nomira pirmais pacients, vairāki veselības aprūpes darbinieki bija saslimuši: viņi domāja, ka viņiem ir darīšana ar malāriju, un neveica nepieciešamos aizsardzības pasākumus pret vīrusa infekciju.

Pats nosaukums – Marburgas vīruss – cēlies no tā, ka vīruss pirmo reizi tika atklāts Vācijas pilsētā Marburgā.