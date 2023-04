Mālpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas lustra restauratora darba procesā. Foto: no Nākotnes atbalsta fonda arhīva

Elvita Ruka, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Nākotnes atbalsta fonds (NAF) līdz 15. maijam gaida pieteikumus sakrālā mantojuma programmā, kurā šogad tiks finansēta kustamu baznīcas priekšmetu restaurācija.

Sakrālajā mantojumā nav lielu un mazu lietu – svarīgi ir gan kopējie apjomi, gan detaļas. Katram priekšmetam ir nozīme gan kā rituālam objektam, gan kā mākslinieka vai amatnieka meistarības izpausmei. Bieži tieši nelielie priekšmeti spēj izraisīt spēcīgas dievbijības un apbrīnas jūtas, tie uzrunā personiski, nonāk tiešā saskarē ar cilvēku un viņa iesaisti sakrālajā pārdzīvojumā. Draudzes dzīvē neiesaistītam cilvēkam ir grūti izprast visu to priekšmetu kopumu, kas veido liturģijas gadsimtos noteikto kārtību, taču visi šie priekšmeti ir svarīgi gan pilnvērtīga dievkalpojuma norisei, gan baznīcu interjera pilnībai. Šo priekšmetu daudzums, izpildījums un nozīme atšķiras dažādās konfesijās, taču tie – senās lūgšanu grāmatas, lasāmpultis, tekstilijas, lustras, svečturi, Svētā Vakarēdiena trauki, ceremoniju karogi, altārgleznas, ikonas, relikvāriji, krusta gājienu lukturi, priesteru tērpi, mēbeles utt. – atrodas it visās baznīcās. Kā seni un skaisti priekšmeti tie cieš no dabiskās novecošanas vai lūst un bojājas nepareizas attieksmes dēļ. Jo īpaši padomju laiks ir veicinājis sakrālo mākslas priekšmetu iznīcināšanu, profanizāciju (izmantošanu citiem nolūkiem) vai slēpšanu bēniņos, pagrabos, draudzes locekļu mājās. Tas ir novedis pie situācijas, ka daudzi priekšmeti joprojām nav novērtēti un tiek uzskatīti par nolietotiem krāmiem, tāpēc vēl joprojām ir iespējams atrast autentiskus iepriekšējo gadsimtu mākslas darbus. Otra izplatīta situācija – priekšmeta īpašnieki apzinās tā vērtību, bet baidās no tā sliktā stāvokļa, uzskata, ka to vairs nav iespējams izglābt. Šī konkursa gaitā jau iepriekš no pilnīgi nelietojamām, atsevišķās detaļās sadalītām lietām ir atdzimuši brīnišķīgi objekti – mēbeles, lustras, gleznas. Visu ir iespējams atjaunot! Restaurācija ir nopietns process, kas prasa laiku, kvalificētu meistaru un līdzekļus, tāpēc nelielās draudzes to bieži nevar atļauties, bet lielajām citas prioritātes var būt svarīgākas.

Mālpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas lustra pirms restaurācijas.

Lai atklātu, glābtu un restaurētu kustamos sakrālos mākslas priekšmetus, Nākotnes atbalsta fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi šī gada atbalstu velta tieši šai daudzveidīgajai un trauslajai sakrālā mantojuma sadaļai. Šis konkurss ir iespēja saņemt finansējumu līdz 3000 eiro viena priekšmeta restaurācijai, apliecināt restauratoru meistarību un sniegt ieskatu daudzveidīgā mantojuma kopumā. Ir svarīgi, ka līdz ar atgriešanu ritu­ālai dzīvei šie priekšmeti iegūst arī sabiedrības uzmanību – dievkalpojumu, ekskursiju vai publisku pasākumu laikā tie ir apskatāmi arī plašākai sabiedrībai, jo publiska pieejamība ir viens no atbalsta nosacījumiem.

Nākotnes atbalsta fonds (bijušais Rietumu bankas labdarības fonds) konkursu Latvijas sakrālā mantojuma glābšanai un restaurācijai rīko jau desmito reizi, tas nozīmē – ir tālredzība un pieredze. Arī iepriekšējos gados līdztekus būvkonstrukciju un arhitektūras elementu glābšanai ir notikusi atsevišķu kustamu mākslas priekšmetu restaurācija. Labākie restaurācijas piemēri ir izpelnījušies profesionāļu ievērību un bijuši eksponēti, piemēram, par godu Latvijas restauratoru biedrības 30 gadu jubilejai, kad vērienīga izstāde “No pagātnes uz nākotni. Restauratora darb­nīca” 2019. gadā bija skatāma mākslas muzejā “Rīgas birža”. Izstādes eksponātu vidū bija arī NAF atbalstītie artefakti – glezna “Jēzus Ģetzemanes dārzā” no Daugavpils novada Silenes Romas katoļu baznīcas un 18. gadsimtā darināts skapis sakrālo priekšmetu glabāšanai no Kuldīgas Svētās Trīsvienības katoļu baznīcas.

Šogad ir iespēja NAF atbalstīto artefaktu klāstu darīt vēl bagātāku un saturiski daudzveidīgāku.

Kopējais projektu konkursa finansējums ir plānots līdz 25 000 eiro. Vienam projektam piešķiramais NAF finansējuma apmērs ir līdz 3000 eiro. Projekta pieteikums iesniedzams līdz 15. maijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un papildus pievienojot nepieciešamo informāciju, kas norādīta mājaslapā www.naf.lv.

Projektus drīkst iesniegt Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas, biedrības vai citas bezpeļņas organizācijas, kuru īpašumā vai pārvaldījumā atrodas kustami sakrālā mantojuma objekti.

Lai saņemtu atbalstu, priekšmetam ir jābūt valsts aizsargātam kultūras piemineklim vai arī ir jāuzraksta pieteikums par vēlmi šādu statusu iegūt. Pieteikums adresējams Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kas dos savu vērtējumu.

Šī ir lieliska iespēja ne tikai glābt no bojājejas senus sakrālos priekšmetus, bet arī ļaut tiem uzmirdzēt un atgriezties dievnamā. Fonds cenšas atbalstīt dažādu konfesiju pieteikumus, vienlīdz nosedzot visu Latvijas teritoriju. Vēlam uzņēmību un veiksmi!