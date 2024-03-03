Aizmirsti par neefektīvajām tautas metodēm: zinātnieki beidzot atklājuši veidu, kā sagriezt sīpolus bez raudāšanas 0
Asarojošas acis, dedzinoša sajūta un šķietami nekontrolējamas emocijas virtuvē daudziem ir pazīstamas brīdī, kad jāsāk griezt sīpoli. Lai gan par šo fenomenu gadiem ir joki, zinātnieki beidzot nākuši klajā ar skaidru atbildi, kā sīpolus sagriezt bez liekām asarām. Izrādās, ka triks nav meklējams ne tautas metodēs, ne internetā izplatītajos padomos, bet gan pašā fizikas un ķīmijas mijiedarbībā. Pētījumu veikuši fiziķi un rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā PNAS, raksta Independent.
Kāpēc cilvēki vispār raud, griežot sīpolus?
Sīpoli satur gaistošu savienojumu sin-propanetiāls-S-oksīdu, kas griešanas laikā izdalās gaisā un sasniedz acis. Tad tas aktivizē nervu galus radzenē, izraisot kairinājumu un asarošanu. Tas ir dabisks aizsargmehānisms, ar kura palīdzību organisms mēģina izskalot kairinošo vielu.
Žurnālā PNAS publicētajā pētījumā zinātnieki izmantoja īpašu ierīci – sīpolu grieza ar giljotīnai līdzīgu aprīkojumu un dažādiem nažiem. Viņi salīdzināja, kas notiek, ja lieto asu nazi un ja lieto trulu nazi, kā arī pētīja griešanas ātrumu.
Rezultāts bija skaidrs. Visvairāk sīpola sula izplatās gaisā tad, ja griež ātri vai ar trulu nazi. Truls nazis nesagriež sīpolu tīri, tas to vairāk spiež un mīca. Sīpola šķiedras deformējas un pēc tam atlec atpakaļ, izšļakstot sulu gaisā. Arī ātra griešana izraisa to pašu – jo straujāk sīpolu griež, jo vairāk izplatās sīpola sula.
Savukārt, ja izmanto asu nazi un griež lēni, sula izplatās daudz mazāk un acis tik ļoti neasaro.
Viņi arī pārbaudīja populāru triku, ko daudzi izmanto mājās – sīpolu atdzesē ledusskapī, lai tas neizraisa asaras. Sīpolus turēja aukstumā 12 stundas, bet secinājums bija skarbs – nekādas būtiskas atšķirības. Atdzesēts sīpols acis kairina tikpat ļoti kā istabas temperatūrā turēts sīpols.
Eksperti saka, ka nav vajadzīgi dārgi virtuves brīnumi vai speciāli aizsargbrilles. Pats galvenais ir ass naža asmens un mierīga, lēna griešana. Ja to ievēro, sīpolus iespējams sagriezt bez asarām.